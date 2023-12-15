Укр

Что будет после ядерной войны? Ученые обнародовали печальный прогноз

Автор
Антон Корж Антон Корж
Дата публикации
Читати українською
Автор
515
Результат ядерной войны никому не понравится Новость обновлена 15 декабря 2023, 03:56
Результат ядерной войны никому не понравится. Фото Открытые источники

Ядерная война, даже в ограниченном варианте, приведет к тому, что на планете пройдет очередной ледниковый период

Сценарий ядерной войны, ограниченной или неограниченной, в итоге приведет к роковым последствиям для человечества и нанесет огромные потери планете. При этом неважно, между кем будет эта война – США против России, Индия против Пакистана или Китай еще против кого-то.

Об этом сообщает британское издание Daily Mail со ссылкой на исследование западных ученых. Самый страшный вариант, говорят ученые – ядерная война "все против всех", но даже в более "ограниченном" случае последствия будут печальными.

"Независимо от того, кто начнет ядерную войну, результат будет печальным. Начать бомбить могут Пакистан, Индия или Россия. После того, как дым попадет в верхние слои атмосферы, он начнет быстро распространяться по всей планете, что скажется на всем человечестве", – сказал изданию Шерил Харрисон из Университета Луизиана.

Ядерные удары, которыми будут обмениваться стороны конфликта, приведут к миллиардам тонн дыма и черного углерода, которые начнут подниматься в атмосферу и активно поглощать солнечный свет, провоцируя так называемую "ядерную зиму". Уже через месяц после ядерной войны средняя температура на планете упадет минимум на семь градусов – для сравнения, этот показатель падения станет больше, чем во время ледникового периода.

Даже когда дым полностью исчезнет – температура не обязательно вернется к довоенным показателям. Похолодание спровоцирует расширение площади морских льдов минимум на 15 млн километров, а их толщина составит минимум два метра. Крупнейшие порты мира, если они даже уцелеют, будут заблокированы.

Более того, ледяной панцирь расширится даже на регионы с умеренным климатом. Судоходство в Северном полушарии прекратится. Проблема в том, что подобные изменения будут оставаться как минимум несколько тысяч лет – то есть на планете пройдет очередной ледниковый период.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в России отработали нанесение массированного ядерного удара.

Российский диктатор владимир путин рассматривает применение ядерного оружия в Украине как вполне реальный вариант. Потому что в военной стратегии россиян ядерное оружие – это способ победить там, где оказались некомпетентными обычные вооруженные силы.

Теги:
#Ядерное оружие #Апокалипсис #Ядерная война #Ядерная зима