Что будет после ядерной войны? Ученые обнародовали печальный прогноз

Ядерная война, даже в ограниченном варианте, приведет к тому, что на планете пройдет очередной ледниковый период

Сценарий ядерной войны, ограниченной или неограниченной, в итоге приведет к роковым последствиям для человечества и нанесет огромные потери планете. При этом неважно, между кем будет эта война – США против России, Индия против Пакистана или Китай еще против кого-то.

Об этом сообщает британское издание Daily Mail со ссылкой на исследование западных ученых. Самый страшный вариант, говорят ученые – ядерная война "все против всех", но даже в более "ограниченном" случае последствия будут печальными.

"Независимо от того, кто начнет ядерную войну, результат будет печальным. Начать бомбить могут Пакистан, Индия или Россия. После того, как дым попадет в верхние слои атмосферы, он начнет быстро распространяться по всей планете, что скажется на всем человечестве", – сказал изданию Шерил Харрисон из Университета Луизиана.

Ядерные удары, которыми будут обмениваться стороны конфликта, приведут к миллиардам тонн дыма и черного углерода, которые начнут подниматься в атмосферу и активно поглощать солнечный свет, провоцируя так называемую "ядерную зиму". Уже через месяц после ядерной войны средняя температура на планете упадет минимум на семь градусов – для сравнения, этот показатель падения станет больше, чем во время ледникового периода.

Даже когда дым полностью исчезнет – температура не обязательно вернется к довоенным показателям. Похолодание спровоцирует расширение площади морских льдов минимум на 15 млн километров, а их толщина составит минимум два метра. Крупнейшие порты мира, если они даже уцелеют, будут заблокированы.

Более того, ледяной панцирь расширится даже на регионы с умеренным климатом. Судоходство в Северном полушарии прекратится. Проблема в том, что подобные изменения будут оставаться как минимум несколько тысяч лет – то есть на планете пройдет очередной ледниковый период.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в России отработали нанесение массированного ядерного удара.

Российский диктатор владимир путин рассматривает применение ядерного оружия в Украине как вполне реальный вариант. Потому что в военной стратегии россиян ядерное оружие – это способ победить там, где оказались некомпетентными обычные вооруженные силы.