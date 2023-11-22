Не просто запугивание: в Forbes оценили готовность путина использовать ядерное оружие в Украине

В российской доктрине использование ЯО – приемлемый аргумент в войне

Российский диктатор владимир путин рассматривает применение ядерного оружия в Украине как вполне реальный вариант. Потому что в военной стратегии россиян ядерное оружие – это способ победить там, где оказались некомпетентными обычные вооруженные силы.

Об этом пишет издание Forbes. В материале отмечается, что в отличие от западных стран, где даже ограниченное использование ядерного вооружения немыслимо, в карго-культе российской армии ядерное оружие – вполне приемлемый аргумент.

С каждым переписыванием российской стратегии после распада Советского Союза ядерное оружие занимало там все большее и большее значение. Фактически, заключает издание, это совсем не какие-то "позерство, паранойя, или компенсация за нехватку ресурсов, чтобы не отставать от западных достижений в обычных вооружениях" – это позиция, приближенная больше к позиции США времен президента Эйзенхауэра, выступавшего за оснащение армии США тактическим ядерным оружием.

Россия имеет значительное количество ядерных маломощных систем малой дальности – до 2000 единиц, а также имеет специально разработанные под них носители двойного назначения. Такая практика является для россии нормальной, а оружие такого типа для российских войск не является чем-то необычным – много малого ядерного вооружения осталось в наследство от СССР.

"Другой подход москвы к ядерному оружию также часто демонстрируется в публичных заявлениях российских чиновников и комментаторов, которые, как говорят, близки к президенту владимиру путину. Сам пути периодически намекал на ужасную мощь российского ядерного арсенала, особенно после вторжения Москвы в Украину в феврале прошлого года ", – сказано в материале.

В кремле неоднократно заявляли, что не используют ядерное оружие первыми – только в случае ядерной агрессии или угрозы существованию россии. Но вместе с тем в россии неоднократно угрожали, что заявленные Украиной цели в войне против захватчиков якобы как раз равны подобной угрозе.

"Доктрина россии указывает на то, что она будет использовать это оружие в ответ на слабую эффективность своих обычных сил в текущем конфликте", – сказала изданию эксперт по ядерным вопросам Эми Вулф из Исследовательской службы Конгресса США.

Таким образом, резюмирует журнал, недавнее перемещение российскими террористами ядерного оружия малой дальности в контролируемую режимом Александра Лукашенко Беларусь – это не только попытка россии запугать западных союзников. Оружие там, где оно должно быть, если диктатор путин решит его все же использовать.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в россии отработали нанесение массированного ядерного удара.

Также мы сообщали о том, что Китай строит новую подлодку. Новейшая атомная субмарина впервые станет проблемой для США и союзников в Индо-Тихоокеанском регионе, поскольку ее будет сложно отследить.