Во Франции испытали новую ядерную ракету: она в сотни раз мощнее той, что сбросили на Хиросиму (видео)

Цель — защитить жизненно важные интересы Франции

Франция провела успешные испытания своей новой баллистической ракеты. Она способна нести на себе ядерное оружие.

Об этом сообщил министр обороны страны Себастьян Лекорню. По его словам, речь идет о ракете M51.3.

"Это событие увековечивает доверие к нашему ядерному сдерживанию и демонстрирует превосходство нашего сектора пусковых установок", — заявил Лекорню.

При этом, в Минобороны Франции отметили, что испытание было проведено без ядерного заряда.

"Цель — защитить жизненно важные интересы Франции при любых обстоятельствах", — говорится в сообщении.

В свою очередь, Генеральная дирекция по вооружению Минобороны Франции (DGA) уточнила, что запуск был осуществлен с полигона в Бискаросси, а также опубликовала его видео.

Для справки: M51 – это новое поколение межконтинентальных ракет большой дальности. Каждая ракета несет от шести до десяти независимых целевых (MIRV или многократных независимых целевых ракет) термоядерных боеголовок TN 75, заменяемых новыми боевыми частями Tête nucléaire océanique (TNO или океаническая ядерная боеголовка) с 2015 года. Новые боезаряды (MARV или Maneuverable Re-Entry Vehicle) маневренны, что дает возможность обхода современных средств противоракетной обороны.

Отметим, что мощность боевых блоков второй модификации ракет составляла: 6 блоков по 10 зарядов на 100 килотонн (~6000 кт.). Для сравнения — на Хиросиму была сброшена бомба "Малыш" мощностью 13-18 килотонн.

Напомним, ранее мы писали о том, что в россии отработали нанесение массированного ядерного удара.

Также мы сообщали о том, что Китай строит новую подлодку. Новейшая атомная субмарина впервые станет проблемой для США и союзников в Индо-Тихоокеанском регионе, поскольку её будет трудно отследить.