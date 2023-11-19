У Франції випробували нову ядерну ракету: вона в сотні разів потужніша за ту, що скинули на Хіросіму (відео)

Мета – захистити життєво важливі інтереси Франції

Франція провела успішні випробування своєї нової балістичної ракети. Вона здатна нести у собі ядерну зброю.

Про це повідомив міністр оборони країни Себастьян Лекорню. За його словами, йдеться про ракету M51.3.

"Ця подія увічнює довіру до нашого ядерного стримування і демонструє перевагу нашого сектору пускових установок", — заявив Лекорню.

При цьому в Міноборони Франції зазначили, що випробування було проведено без ядерного заряду.

"Мета — захистити життєво важливі інтереси Франції за будь-яких обставин", — йдеться у повідомленні.

Водночас Генеральна дирекція з озброєння Міноборони Франції (DGA) уточнила, що запуск був здійснений з полігону в Біскароссі, а також опублікувала його відео.

Довідково: M51 – це нове покоління міжконтинентальних ракет великої дальності. Кожна ракета несе від шести до десяти незалежних цільових (MIRV або багаторазових незалежних цільових ракет) термоядерних боєголовок TN 75, що замінюються новими бойовими частинами Tête nucléaire océanique (TNO або океанічна ядерна боєголовка) з 2015 року. Нові боєзаряди (MARV або Maneuverable Re-Entry Vehicle) маневрені, що дає можливість обходу сучасних засобів протиракетної оборони.

Зазначимо, що потужність бойових блоків другої модифікації ракет становила: 6 блоків по 10 набоїв на 100 кілотонн (~6000 кт.). Для порівняння — на Хіросіму було скинуто бомбу "Малюк" потужністю 13-18 кілотонн.

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