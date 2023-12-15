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Що буде після ядерної війни? Вчені оприлюднили сумний прогноз

Автор
Антон Корж Антон Корж
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Результат ядерної війни нікому не сподобається Новина оновлена 15 грудня 2023, 03:56
Результат ядерної війни нікому не сподобається. Фото Відкриті джерела

Ядерна війна, навіть в обмеженому варіанті, призведе до того, що на планеті пройде черговий льодовиковий період

Сценарій ядерної війни, обмеженої чи необмеженої, у підсумку призведе до фатальних наслідків для людства і завдасть величезних втрат планеті. При цьому неважливо, між ким буде ця війна – США проти Росії, Індія проти Пакистану, або Китай ще проти когось.

Про це повідомляє британське видання Daily Mail із посиланням на дослідження західних науковців. Найстрашніший варіант, кажуть вчені – ядерна війна "всі проти всіх", але навіть у більш "обмеженому" випадку наслідки будуть сумними.

"Незалежно від того, хто розпочне ядерну війну, результат буде сумним. Почати бомбардувати можуть Пакистан, Індія чи Росія. Після того, як дим потрапить у верхні шари атмосфери, він почне швидко поширюватися по всій планеті, що позначиться на всьому людстві", – сказав виданню Шеріл Харрісон з Університету Луїзіана.

Ядерні удари, якими будуть обмінюватися сторони конфлікту, призведуть до мільярдів тонн диму та чорного вуглецю, які почнуть підійматися в атмосферу та активно поглинати сонячне світло, провокуючи так звану "ядерну зиму". Вже за місяць після ядерної війни середня температура на планеті впаде мінімум на сім градусів – для порівняння, цей показник падіння стане більшим за льодовиковий період.

Навіть коли дим повністю зникне – температура не обов'язково повернеться до довоєнних показників. Похолодання спровокує розширення площі морських льодів мінімум на 15 млн кілометрів, а їхня товщина становитиме мінімум два метри. Найбільші порти світу, якщо вони навіть вціліють, будуть заблоковані.

Щобільше, крижаний панцир розшириться навіть на регіони з помірним кліматом. Судноплавство у Північній півкулі припиниться. Проблема в тому, що подібні зміни будуть залишаться як мінімум кілька тисяч років – тобто, на планеті пройде черговий льодовиковий період.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Росії відпрацювали завдання масованого ядерного удару.

Російський диктатор володимир путін розглядає застосування ядерної зброї в Україні, як цілком реальний варіант. Тому що у військовій стратегії росіян ядерна зброя – це спосіб здобути перемогу там, де виявилися некомпетентними звичайні збройні сили.

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#Ядерна зброя #Апокаліпсис #Ядерна війна #Ядерна зима