Не просто залякування: у Forbes оцінили готовність путіна використати ядерну зброю в Україні

В російській доктрині використання ЯЗ – цілком прийнятний аргумент

Російський диктатор володимир путін розглядає застосування ядерної зброї в Україні, як цілком реальний варіант. Тому що у військовій стратегії росіян ядерна зброя – це спосіб здобути перемогу там, де виявилися некомпетентними звичайні збройні сили.

Про це пише видання Forbes. У матеріалі зазначається, що на відміну від західних країн, де навіть обмежене використання ядерного озброєння є чимось немислимим, у карго-культі російської армії ядерна зброя – цілком прийнятний аргумент.

З кожним переписуванням російської стратегії після розпаду Радянського Союзу ядерна зброя займала там все більше й більше значення. Фактично, робить висновок видання, це зовсім не якісь "позерство, чи параноя, чи компенсація за брак ресурсів, щоб не відставати від західних досягнень у звичайних озброєннях" – це позиція, наближена більше до позиції США часів президента Ейзенхауера, який виступав за оснащення армії США тактичною ядерною зброєю.

Росія наразі має значну кількість ядерних малопотужних систем малої дальності – до 2000 одиниць, а також має спеціально розроблені під неї носії подвійного призначення. Така практика є для рф нормальною, а зброя такого типу для російських військ не є чимось незвичним – багато малого ядерного озброєння залишилося у спадок від СРСР.

"Інший підхід москви до ядерної зброї також часто демонструється в публічних заявах російських чиновників і коментаторів, які, як кажуть, близькі до президента володимира путіна. Сам путін періодично натякав на жахливу потужність російського ядерного арсеналу, особливо після вторгнення Москви в Україну в лютому минулого року", – сказано у матеріалі.

У кремлі неодноразово заявляли, що не використають ядерну зброю першими – тільки в разі ядерної агресії, або загрози існуванню росії. Але разом із тим у рф неодноразово погрожували, що заявлені Україною цілі у війні проти загарбників нібито якраз дорівнюють подібній загрозі.

"Доктрина росії вказує на те, що вона використовуватиме цю зброю у відповідь на слабку ефективність своїх звичайних сил у поточному конфлікті", – сказала виданню експерт із ядерних питань Емі Вулф із Дослідницької служби Конгресу США.

Таким чином, резюмує журнал, нещодавнє переміщення російськими терористами ядерної зброї малої дальності до контрольованої режимом Олександра Лукашенка Білорусі – це не тільки спроба рф залякати західних союзників. Зброя там, де вона має бути, якщо диктатор путін вирішить її все ж таки використати.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в росії відпрацювали завдання масованого ядерного удару.

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