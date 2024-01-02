Готовьтесь к "красным" дням: когда на Земле будет бурлить магнитная буря

Следует отложить все сложные задачи

Самая сильная солнечная вспышка, которая произошла недавно, будет влиять на геомагнитное поле Земли 2 и 4 января. Сила магнитной бури составит 5 баллов.

Обычно влияние вспышки имеет небольшой эффект, но это может быть другим, говорят учёные на сайте Spaceweather. Выброс корональной массы (CME) вылетел в космос сильнейшей солнечной вспышкой солнечного цикла 25, мощность которой равнялась классу X5.

В то же время специалисты по астросиноптическому сайту Meteoagent обновили график геомагнитных штормов в течение первой декады января.

Сейчас,2 января, на нашей планете держит магнитная буря, мощность которой достигает 5 баллов. На следующий день она снизит свое влияние и станет небольшим возмущением 4 баллов. Однако уже 4 января возобновится слабый геомагнитный шторм.

Затем, с 5 по 10 января не прогнозируется какого-либо геомагнитного колебания.

Напомним, заведующий отделом прикладной метеорологии и климатологии украинского Гидрометеорологического института (УкрГМИ) Вера Балабух рассказала "Телеграфу", какими будут январь и февраль и почему зима в Украине теперь стала теплее.