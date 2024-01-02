Готуйтесь до "червоних" днів: коли на Землі вируватиме магнітна буря

Варто відкласти всі складні завдання

Найсильніший сонячний спалах, який відбувся нещодавно, впливатиме на геомагнітне поле Землі 2 та 4 січня. Сила магнітної бурі складатиме 5 балів.

Зазвичай вплив спалаху має невеликий ефект, але цей може бути іншим, кажуть вчені на сайті Spaceweather. Викид корональної маси (CME) вилетів у космос найсильнішим сонячним спалахом сонячного циклу 25, потужність якого дорівнювала класу X5.

Водночас фахівці з астросиноптичного сайту Meteoagent оновили графік геомагнітних штормів протягом першої декади січня.

Наразі, 2 січня, на нашій планеті тримає магнітна буря, потужність якої сягає 5 балів. Наступного дня вона зменшить свій вплив та стане невеликим збуренням 4 балів. Однак вже 4 січня відновиться слабкий геомагнітний шторм.

Потім, з 5 по 10 січня не прогнозується будь-якого геомагнітного коливання.

Нагадаємо, завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології українського Гідрометеорологічного інституту (УкрГМІ) Віра Балабух розповіла "Телеграфу", якими будуть січень та лютий і чому зима в Україні тепер стала тепліше.