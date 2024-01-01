"Подарунки" від Сонця вже в дорозі: якої потужності буде магнітна буря найближчим часом

Вчені застерігають про середні коливання

Світило вирішило також привітати жителів Землі з Новим роком у вигляді вибуху корональної маси (СМЕ). За прогнозом астросиноптиків, він не пролетить повз нашу планету.

Згідно з моделлю NASA, він повинен вдарити по магнітосфері 2 січня. Після прибуття CME можливі геомагнітні бурі класу G2, тобто середні.

Сонячний спалах класу Х5 (дуже потужний) спричинила пляма AR3536, яка вибухнула 31 грудня. Обсерваторія сонячної динаміки NASA (SDO) зафіксувала екстремальний ультрафіолетовий спалах:

"Це найсильніший спалах 25-го сонячного циклу (на цей час) і найпотужніше виверження Сонця з часів великих штормів вересня 2017 року", — кажуть науковці.

Радіація від спалаху спричинила глибоке короткохвильове радіозатемнення над Тихим океаном. Моряки та радіоаматори, можливо, помітили втрату сигналу на всіх частотах нижче 30 МГц протягом більш ніж 60 хвилин після піку.

Однак вибух на цьому не зупинився і спричинив сонячне цунамі. За словами астросиноптиків CME, що залишає край Сонця, зазвичай не має в собі компонента, спрямованого на Землю, однак цей випадок інакший. Згідно з моделлю NASA, CME буде "пастися" на нашій планеті 2 січня. Після його прибуття можливі геомагнітні бурі класу G2.

Нагадаємо, завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології українського Гідрометеорологічного інституту (УкрГМІ) Віра Балабух розповіла "Телеграфу", якими будуть січень та лютий і чому зима в Україні тепер стала тепліше.