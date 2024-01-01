"Подарки" от Солнца уже в пути: какой мощности будет магнитная буря в ближайшее время

Ученые предостерегают о средних колебаниях

Светило решило также поздравить жителей Земли с Новым годом в виде взрыва корональной массы (СМЕ). По прогнозу астросиноптиков, он не пролетит мимо нашей планеты.

Согласно модели NASA, он должен ударить по магнитосфере 2 января. По прибытии CME возможны геомагнитные бури класса G2, то есть средние.

Солнечная вспышка класса Х5 (очень мощная) вызвала пятно AR3536, которое взорвалось 31 декабря. Обсерватория солнечной динамики NASA (SDO) зафиксировала экстремальную ультрафиолетовую вспышку:

"Это сильнейшая вспышка 25-го солнечного цикла (на данный момент) и самое мощное извержение Солнца со времен больших штормов сентября 2017 года", — говорят ученые.

Радиация от вспышки повлекла за собой глубокое коротковолновое радиозатемнение над Тихим океаном. Моряки и радиолюбители, возможно, заметили потерю сигнала на всех частотах ниже 30 МГц в течение более 60 минут после пика.

Однако взрыв на этом не остановился и вызвал солнечное цунами. По словам астросиноптиков CME, покидающего край Солнца, обычно не несет в себе компонента, направленного на Землю, однако этот случай иной. Согласно модели NASA, CME будет "пастись" на нашей планете 2 января. По его прибытии возможны геомагнитные бури класса G2.

Напомним, заведующий отделом прикладной метеорологии и климатологии украинского Гидрометеорологического института (УкрГМИ) Вера Балабух рассказала "Телеграфу", какими будут январь и февраль и почему зима в Украине теперь стала теплее.