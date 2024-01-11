Столб плазмы покинул Солнце: когда на Земле можно ожидать магнитных бурь
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Светилу надоело сидеть без дела
Солнечная активность уже некоторое время находится на низком уровне. Однако астросиноптики прогнозируют, что это продлится недолго и уже в конце этой недели, вероятно, на Землю упадет геомагнитный шторм.
На солнечной стороне, которая обращена к нашей планете, в основном тихо. А вот более активный "регион" прячется за углом, как говорят учёные с сайта Spaceweather.
Обсерватория солнечной динамики NASA только что увидела огромный столб плазмы, взлетевший из-за восточного края Солнца:
"Место взрыва скрыто от глаз. Это может быть связано с активной группой солнечных пятен на обратной стороне. Если да, то позже на этой неделе вращение Солнца вернет его лицом к Земле", — говорят ученые.
Прогноз геомагнитных штормов во второй декаде января
В то же время ресурс Meteoagent обнародовал график магнитных бурь на Земле в течение 11-23 января.
Согласно ему, в течение этого срока на нашей планете не произойдет никаких колебаний во второй и начале третьей декаде месяца.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украину врывается арктический мороз. Синоптики рассказали, где в ближайшие дни будет холоднее всего.