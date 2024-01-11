Стовп плазми покинув Сонце: коли на Землі можна чекати на магнітні бурі

Світлові набридло сидіти без діла

Сонячна активність вже певний час перебуває на низькому рівні. Однак астросиноптики прогнозують, що це продовжиться недовго і вже в кінці цього тижня ймовірно, на Землю впаде геомагнітний шторм.

На сонячній стороні, яка обернена до нашої планети, здебільшого тихо. А от більш активний "регіон" ховається за рогом, як кажуть вчені з сайту Spaceweather.

Обсерваторія сонячної динаміки NASA щойно побачила величезний стовп плазми, який злетів із-за східного краю Сонця:

"Місце вибуху приховане від очей. Це може бути пов’язано з активною групою сонячних плям на зворотному боці. Якщо так, то пізніше цього тижня обертання Сонця поверне його обличчям до Землі", — кажуть науковці.

Прогноз геомагнітних штормів у другій декаді січня

Водночас ресурс Meteoagent оприлюднив графік магнітних бур на Землі протягом 11-23 січня.

Згідно з ним, протягом цього терміну на нашій планеті не відбудеться будь-якого коливання у другій та на початку третій декаді місяця.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україну вривається арктичний мороз. Синоптики розповіли, де найближчими днями буде найхолодніше.