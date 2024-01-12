Геомагнитные "танцы" на Солнце: готовиться ли землянам к бурям в ближайшее время

На графике только "зеленые" дни

На светили постоянно происходят вспышки, через которые в космос вылетают выбросы корональной массы (СМЕ). Один из таких может вызвать геомагнитные волнения уже в субботу.

Астросиноптики из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) говорят, как передает сайт Spaceweather, что 13 января вероятны магнитные колебания, которые произойдут через один или более проходящих мимо CME. Ученые не прогнозируют, какой мощности будет шторм.

"Это почти неудачное CME, а не прямое попадание. Эффект волны проходящих облаков могут нарушить магнитное поле Земли, не вызывая полноценных геомагнитных бурь", — объясняют ученые.

Прогноз магнитных бурь на Земле в течение 12-24 января

Обновленный график геомагнитных штормов в течение второй и начале третьей декады января был обнародован на ресурсе Meteoagent.

Согласно ему в течение этих дней магнитосфера нашей планеты будет находиться в состоянии геомагнитной тишины, колебание которой не превысит 3 балла.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда в Украину придет оттепель.