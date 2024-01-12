Геомагнітні "танці" на Сонці: чи готуватись землянам до бур найближчим часом

На графіку лише "зелені" дні

На світилі постійно відбуваються спалахи, через які у космос вилітають викиди корональної маси (СМЕ). Один з таких може викликати геомагнітні хвилювання вже у суботу.

Астросиноптики з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) кажуть, як передає сайт Spaceweather, що 13 січня ймовірні магнітні коливання, які відбудуться через один або більше CME, що проходять повз. Вчені не прогнозують, якої потужності буде шторм.

"Це майже невдале CME, а не пряме попадання. Ефект хвилі хмар, що проходять можуть порушити магнітне поле Землі, не викликаючи повноцінних геомагнітних бур", — пояснюють науковці.

Прогноз магнітних бур на Землі протягом 12-24 січня

Оновлений графік геомагнітних штормів протягом другої та на початку третьої декади січня було оприлюднено на ресурсі Meteoagent.

Згідно з ним протягом цих днів магнітосфера нашої планети перебуватиме в стані геомагнітної тиші, коливання якої не перевищить 3 балів.

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