Выброс с Солнца уже в космосе: готовиться ли землянам к магнитным бурям
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Астросиноптики предостерегают о "геосюрпризах"
В последние дни не происходило каких-либо колебаний. Однако есть вероятность нового выброса корональной массы, который должен скоро "показать" себя.
По словам ученых с сайта Spaceweather, CME, который точно будет беспокоить магнитное поле, покинул Солнце 14 января, но он летит не на Землю. Меркурий и Венера находятся на линии огня.
Удар по Меркурию (15 января) может вспыхнуть рентгеновским полярным сиянием на скалистой поверхности этой планеты, тогда как удар по Венере (16 января), вероятно, приведет к эрозии небольшой части ее верхней атмосферы.
"Земля — не единственный мир с космической погодой!", — резюмировали специалисты.
Прогноз магнитных бурь на Земле в течение 15-27 января
Обновленный график геомагнитных штормов в течение второй и почти полностью третьей декады января был обнародован на ресурсе Meteoagent.
Согласно ему, только 15 января на Земле будет бушевать небольшое возмущение 4 баллов.
Однако в течение 16-27 января магнитосфера нашей планеты будет находиться в состоянии геомагнитной тишины, колебание которой не превысит 3 балла.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украину уже пришла оттепель. Синоптики дали прогноз, где в ближайшие дни будет теплее всего.