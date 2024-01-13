Недостающее звено: ученые увидели, как сверхновая звезда превращается в черную дыру

Превращение звезды произошло на глазах у ученых

Ученые смогли впервые обнаружить недостающее звено в процессе превращения сверхновой и черной дырой. На протяжение десятилетий они искали его и теперь, возможно, могут наблюдать этот процесс.

Так в журнале Nature появилось исследование, в котором ученые обратили внимание на обнаруженную в прошлом году сверхновую SN 2022jli из галактики NGC 157.

Сверхновые появляются, когда у звезды заканчивается внутренний ресурс для поддержания термоядерного синтеза, после чего начинается выброс вещества в космическое пространство и разрушение ядра. В некоторых случаях после этого образуются нейтронные звезды, но в других появляются черные дыры.

Ученые обнаружили, что SN 2022iji вместо того, чтобы погаснуть начала менять свою яркость. Наблюдение осуществлялось в течение 200 дней, за которые звезда меняла свою яркость каждые 12,4 дня. После этого она начала тускнеть.

Команда говорит, что это первый раз, когда астрономы наблюдали повторяющиеся периодические колебания на протяжении многих циклов кривой блеска сверхновой. Таким образом, они полагают, что это может быть недостающее звено между сверхновыми и образованием черных дыр или нейтронных звезд, которые они искали.

Исследователи надеются, что будущие наблюдения сверхновых дадут еще больше данных об этом возможном недостающем звене, что даст нам еще лучшее понимание Вселенной.

Как сообщалось ранее, в NASA хотят подвести зонд "Паркер" на максимально близкое расстояние к Солнцу и при этом разогнать его до самой высокой скорости в истории человечества.