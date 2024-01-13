Відсутня ланка: вчені побачили, як наднова зірка перетворюється на чорну дірку

Перетворення зірки відбулося на очах у вчених

Вчені змогли вперше виявити недостатню ланку в процесі перетворення наднової та чорної дірки. Протягом десятиліть вони шукали його і тепер, можливо, можуть спостерігати цей процес.

Так, у журналі Nature з’явилося дослідження, в якому вчені звернули увагу на виявлену торік наднову SN 2022jli з галактики NGC 157.

Наднові з’являються, коли у зірки закінчується внутрішній ресурс підтримки термоядерного синтезу, після чого починається викид речовини в космічний простір і руйнування ядра. У деяких випадках після цього утворюються нейтронні зірки, але в інших з’являються чорні дірки.

Вчені виявили, що SN 2022iji замість того, щоб згаснути почала змінювати свою яскравість. Спостереження здійснювалося протягом 200 днів, протягом яких зірка змінювала свою яскравість кожні 12,4 дня. Після цього вона почала тьмяніти.

Команда каже, що це вперше, коли астрономи спостерігали періодичні коливання, що повторюються, протягом багатьох циклів кривої блиску наднової. Таким чином, вони вважають, що це може бути недостатня ланка між надновими та утворенням чорних дірок або нейтронних зірок, які вони шукали.

Дослідники сподіваються, що майбутні спостереження наднових дадуть ще більше даних про цю можливу недостатню ланку, що дасть нам ще краще розуміння Всесвіту.

Як повідомлялося раніше, у NASA хочуть підвести зонд "Паркер" на максимально близьку відстань до Сонця і при цьому розігнати його до найвищої швидкості в історії людства.