Викид зі Сонця вже у космосі: чи готуватись землянам до магнітних бур

Астросиноптики застерігають про "геосюрпризи"

Протягом останніх днів не відбувалось будь-яких коливань. Однак є ймовірність нового викиду корональної маси, який має скоро "показати" себе.

За словами вчених зі сайту Spaceweather, CME, що точно турбуватиме магнітне поле, покинув Сонце 14 січня, але він летить не на Землю. Натомість Меркурій і Венера знаходяться на лінії вогню.

Удар по Меркурію (15 січня) може спалахнути рентгенівські полярні сяйва на скелястій поверхні цієї планети, тоді як удар по Венері (16 січня), ймовірно, призведе до ерозії невеликої частини її верхньої атмосфери.

"Земля — не єдиний світ із космічною погодою!", — резюмували фахівці.

Прогноз магнітних бур на Землі протягом 15-27 січня

Оновлений графік геомагнітних штормів протягом другої та майже повністю третьої декади січня було оприлюднено на ресурсі Meteoagent.

Згідно з ним, лише 15 січня на Землі вируватиме невелике збурення 4 балів.

Однак протягом 16-27 січня магнітосфера нашої планети перебуватиме в стані геомагнітної тиші, коливання якої не перевищить 3 балів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україну вже прийшла відлига. Синоптики дали прогноз, де найближчими днями буде найтепліше.