Тиранозавр не був найбільшим хижаком свого часу: американські вчені знайшли новий вид суперхижака (фото)

Останки тиранозавра знайшли понад 30 років тому

Вчені встановили, що рештки знайденого у Нью-Мексико динозавра належали родичу тиранозавра рекса. Tyrannosaurus mcraeensis з'явився раніше і був більшим за найвідомішого з усіх динозаврів.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в у журналі Scientific Reports, пише CNN. На думку вчених, Tyrannosaurus mcraeensis, ймовірно, бродив Землею за 7 мільйонів років до появи тиранозавра рекса. Вік кісток був датований 72-73 мільйонами років у пізній кампанський – ранній маастрихтський період.

Кістки Tyrannosaurus mcraeensis були виявлені за десятиліття до того, як істота офіційно отримала свою наукову назву. Близько чверті його скам’янілого черепа було знайдено протягом 1980-х і початку 90-х років у районі, який зараз відомий як Елефант-Б’ютт, Нью-Мексико. Через розмір зразків кістки спочатку були класифіковані Музеєм природної історії та науки Нью-Мексико як тиранозавр рекс, який виріс до 12 метрів у довжину та мав 10 тонн ваги.

"Нижня щелепа тираннозавра насправді досить міцна. Наша щелепа, очевидно, велика і зубаста, але вона стрункіша, ніж ми зазвичай бачимо у тиранозавра рекса. Міцна щелепа T. rex означала, що він "може робити все, що забажає". Більш тонка щелепа, навіть із великими зубами, означає, що вона матиме меншу силу прикусу", — зазначив співавтор дослідження Ентоні Р. Фіорілло.

Інша велика відмінність полягала в тому, що, на відміну від T. rex, T. mcraeensis не мав помітного валика над очима. Вчені вважають, що хребет Т. рекса використовувався для залучення партнерів, подібно до рогів оленів або лосів. У T. mcraeensis гребінь набагато тонший.

Масивні тиранозаври, ймовірно, виникли як еволюційна адаптація до наявності великих травоїдних тварин, пишуть автори. Однак, згідно з дослідженням, чому саме виникли гігантські рослиноїдні динозаври, досі залишається нез’ясованою загадкою.

Фіорілло додав, що, на відміну від карликового тиранозавра, знайденого в Арктиці — під назвою Nanuqsaurus hoglundi — T. mcraeensis, ймовірно, не зазнав різких змін температури та світла на півдні Північної Америки, тому він міг продовжувати рости. Арктичні умови могли зіграти певну роль у виразно мініатюрних розмірах N. hoglundi, але загалом інші тиранозавриди того ж періоду були набагато меншими за T. mcraeensis.

Раніше "Телеграф" писав про те, що вчені знайшли докази того, що динозаври могли видавати набагато ширший набір звуків і за своїми вокальними даними більше нагадувати птахів, ніж інших сучасних архозаврів.