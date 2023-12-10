Доісторичний "фаст-фуд": вчені з'ясували, чим харчувались молоді тиранозаври

Вони змінювали свій раціон у міру дорослішання

У Канаді було виявлено дивовижну скам’янілість, яка зберегла останню їжу молодого тиранозавра, показуючи, що динозавр мав смак до доісторичного "фаст-фуду". Це перше підтвердження того, чим харчувались тиранозаври.

Про це пише The Guardian. Тиранозаври були одними з найстрашніших динозаврів, які мешкали на планеті.

Вони мали масивні тіла, величезні голови та силу укісів, яка трощила кістки. Молоді представники виду були набагато слабішими, з довгими, худими ногами, зубами, схожими на лезо, і вузькими черепами.

Довгий час вважалося, що ця трансформація була пов’язана зі зміною раціону, коли тиранозаври дорослішали та потребували більше енергії: хоча докази, включаючи сліди укусів на кістках, свідчать про те, що дорослі полювали та ласували величезними травоїдними тваринами, такими як качкодзьобі та рогаті динозаври. У молоді не було зубного апарату, щоб впоратися з такою здобиччю. Тому те, чим вони харчувались, залишалось загадкою.

Тепер вражаюча скам’янілість зі збереженим вмістом шлунка молодого тиранозавра запропонувала рідкісне уявлення про їх раціон.

Вважається, що скам’янілість молодого Gorgosaurus libratus, яка датується приблизно 75 мільйонами років тому, була виявлена в безплідній місцевості Провінційного парку динозаврів, Канада, у 2009 році Дарреном Танке, техніком, який працює в Королівському музеї палеонтології Тіррелла.

Скам'янілий скелет молодого горгозавра, на якому ліворуч показано розташування вмісту шлунка – задні кінцівки цитипеса.

Команда каже, що молодий тиранозавр важив близько 350 кг, а аналіз кілець росту в скам’янілих кістках показує, що він помер молодим, у віці п’яти-семи років. Але не голодним.

Пишучи в журналі Science Advances, команда повідомляє, що в грудній клітці вони виявили останки двох молодих динозаврів citipes: істот розміром з індика з головою, схожою на папугу, які були б швидкими на ногах, скоріше як ему.

Відмінності в ступені пошкодження шлункової кислоти свідчать про те, що citipes типи споживали у два окремих прийоми. Однак останки були здебільшого обмежені задніми лапами, що свідчить про те, що молодий тиранозавр не з’їв всю свою здобич.

"Цей молодий тиранозавр, схоже, мав апетит до гомілок міських тварин", — сказав науковець, додавши, що однією з можливостей є те, що ноги були найбільш м’ясистою частиною здобичі, а череп молодого горгозавра дає змогу точно годувати.

Хоча команда заявила, що незрозуміло, як помер тиранозавр, він, схоже, загинув протягом тижня після останнього прийому їжі.

Відкриття є першим випадком, коли було знайдено скам’янілість тиранозавра зі збереженим вмістом його шлунка. Скам’янілість підтверджує ідею про те, що тиранозаври змінювали свій раціон у міру дорослішання, переходячи від маленької до величезної здобичі. Хоча розуміння має інтуїтивний сенс. А от альтернативою є те, що молоді тиранозаври просто ласували здобиччю, убитою дорослими.

"Але, схоже, тут справа не в цьому – маленькі тиранозаври їли мало здобичі, тож вони, ймовірно, активно полювали на власну їжу та змінювали здобич, на яку націлювалися, коли ставали більшими", – сказав науковець. "Це означає, що тиранозаври виконували різні ролі в харчовій мережі, коли вони виростали, і це досить точно".

Раніше "Телеграф" писав, що у Польщі виявили останки рептилії, яка раніше не була відома науці. Вчені припускають, що тварина жила на Землі приблизно 240 млн років тому.