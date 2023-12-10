Доисторический "фаст-фуд": ученые выяснили, чем питались молодые тираннозавры

Они изменяли свой рацион по мере взросления

В Канаде была обнаружена удивительная окаменелость, сохранившая последнюю пищу молодого тиранозавра, показывая, что динозавр имел вкус к доисторическому "фаст-фуду". Это первое подтверждение, чем питались тиранозавры.

Об этом пишет The Guardian. Тиранозавры были одними из самых страшных обитавших на планете динозавров.

Они имели массивные тела, огромные головы и силу укусов, крушивших кости. Молодые представители вида были гораздо слабее, с длинными, худыми ногами, зубами, похожими на лезвие, и узкими черепами.

Долгое время считалось, что эта трансформация была связана с изменением рациона, когда тираннозавры взрослели и нуждались в большей энергии: хотя доказательства, включая следы укусов на костях, свидетельствуют о том, что взрослые охотились и лакомились огромными травоядными животными, такими как утконосы. У молодежи не было зубного аппарата, чтобы справиться с такой добычей. Поэтому то, чем они питались, оставалось загадкой.

Теперь поразительная окаменелость с сохранившимся содержанием желудка молодого тиранозавра предложила редкое представление об их рационе.

Считается, что окаменелость молодого Gorgosaurus libratus, датируемая примерно 75 миллионами лет назад, была обнаружена в бесплодной местности Провинциального парка динозавров, Канада, в 2009 году Дарреном Танке, техником, работающим в Королевском музее палеонтологии Тиррелла.

Окаменевший скелет молодого горгозавра, на котором слева показано расположение содержимого желудка – задние конечности цитипеса.

Команда говорит, что молодой тираннозавр весил около 350 кг, а анализ колец роста в окаменевших костях показывает, что он умер молодым, в возрасте пяти-семи лет. Но не голодным.

Составляя в журнале Science Advances, команда сообщает, что в грудной клетке они обнаружили останки двух молодых динозавров citipes: существ размером с индюка с головой, похожей на попугая, которые были бы скорыми на ногах, скорее как ему.

Различия в степени повреждения желудочной кислоты свидетельствуют о том, что citipes типы потреблялись в два отдельных приема. Однако останки были в основном ограничены задними лапами, что свидетельствует о том, что молодой тираннозавр не съел всю свою добычу.

"Этот молодой тиранозавр, похоже, обладал аппетитом к голеням городских животных", — сказал ученый, добавив, что одной из возможностей является то, что ноги были наиболее мясистой частью добычи, а череп молодого горгозавра позволяет точно кормить.

Хотя команда заявила, что непонятно, как умер тираннозавр, он, похоже, погиб в течение недели после последнего приема пищи.

Открытие является первым случаем, когда была обнаружена окаменелость тиранозавра с сохраненным содержимым его желудка. Окаменелость подтверждает идею о том, что тираннозавры меняли свой рацион по мере взросления, переходя от маленькой к огромной добыче. Хотя понимание имеет интуитивный смысл. А вот альтернативой является то, что молодые тираннозавры просто лакомились добычей, убитой взрослыми.

"Но, похоже, здесь дело не в этом – маленькие тираннозавры ели мало добычи, поэтому они, вероятно, активно охотились за собственной пищей и меняли добычу, на которую нацелились, когда становились больше", – сказал ученый. "Это означает, что тираннозавры исполняли разные роли в пищевой сети, когда они вырастали, и это достаточно точно".

Ранее "Телеграф" писал, что в Польше обнаружили останки рептилии, ранее не известной науке. Ученые предполагают, что животное жило на Земле примерно 240 млн лет назад.