На Солнце более десятка пятен: будут ли магнитные бури на Земле в ближайшие дни

Ученые сообщают о большом количестве пятен на светиле

Солнце уже долгое время пугает Землю небольшими взрывами, которые почти никак не влияют на магнитное поле нашей планеты.

Солнечная активность остается низкой, несмотря на относительно большое количество пятен. Об этом говорят учёные с сайта Spaceweather.

За последние пять дней более десятка групп солнечных пятен не смогли создать ничего сильнее незначительной солнечной вспышки класса C. Все солнечные пятна имеют стабильные магнитные поля, поэтому ситуация вряд ли изменится 16 января.

Прогноз магнитных бурь на Земле в течение 16-28 января

График геомагнитных штормов в течение середины второй и почти полностью третьей декады января был обнародован на ресурсе Meteoagent.

Поэтому, согласно их данным, только 16 января на планете будет царить небольшое возмущение 4 баллов, которое уже на следующий день снизит свое влияние.

Однако в течение 17-27 января магнитосфера Земли будет находиться в состоянии геомагнитной тишины, колебание которой не превысит 3 балла.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, когда в Украине завершится потепление и придет 13-грудусный мороз.