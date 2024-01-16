На Сонці більше десятка груп плям: чи будуть магнітні бурі на Землі найближчими днями

Вчені повідомляють про велику кількість плям на світилі

Сонце вже протягом довгого часу лише лякає Землю невеликими вибухами, які майже ніяк не впливають на магнітне поле нашої планети.

Сонячна активність залишається низькою, попри відносно велику кількість плям. Про це кажуть вчені з сайту Spaceweather.

За останні п'ять днів більше десятка груп сонячних плям не змогли створити нічого сильнішого за незначний сонячний спалах класу C. Усі сонячні плями мають стабільні магнітні поля, тому ситуація навряд чи зміниться 16 січня.

Прогноз магнітних бур на Землі протягом 16-28 січня

Графік геомагнітних штормів протягом середини другої та майже повністю третьої декади січня було оприлюднено на ресурсі Meteoagent.

Тому, згідно з їх даними, лише 16 січня на планеті пануватиме невелике збурення 4 балів, яке вже наступного дня зменшить свій вплив.

Однак протягом 17-27 січня магнітосфера Землі перебуватиме в стані геомагнітної тиші, коливання якої не перевищить 3 балів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли в Україні завершиться потепління та прийде 13-грудусний мороз.