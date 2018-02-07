Китайские ученые обнаружили в янтаре древнюю паукообразную "химеру"

На севере Мьянмы процветает добыча и обработка янтаря, и старатели то и дело находят образцы с запертыми внутри мелкими членистоногими. Еще в 2000-х ученые заметили, что они образовались еще в среднем меловом периоде, между 145 и 66 млн лет назад. Поэтому многие находки с удовольствием приобретают ученые – как правило, китайские. Несколько таких образцов сохранили удивительное древнее животное, напоминающее хвостатого паука.

Команда Бо Вана (Bo Wang) из Нанкинского института геологии и палеонтологии описывает его в статье, опубликованной журналом Nature Ecology & Evolution.

На великолепно сохранившемся образце можно видеть почти нормальную морфологию паука, с четырьмя парами ходильных ног, педипальпами характерной для самцов анатомии, с ротовыми придатками-хелицерами на головогруди и с прядильными органами на конце брюшка. Но по соседству с ними расположено нечто довольно неожиданное – длинный хвост, которого нет ни у одного современного паука (Araneae).

Сходные образования имеются разве что у других паукообразных – можно вспомнить метасому скорпионов (Scorpiones) или еще более близкую к образцам хвостовую нить у телифонов (Uropygi). Отметим, что ни те, ни другие ловчую сеть не плетут.

Древний родственник современных пауков сохранялся в янтаре около 100 млн лет / ©Bo Wang

Однако хвост у сохранившихся в янтаре членистоногих исключительно велик: он достигает 3 мм при длине тела животного около 2,5 мм. «Любая такая флагеллоподобная структура, как правило, используется в качестве антенны, – говорит палеонтолог из Канзасского университета Пол Селден (Paul Selden), один из соавторов работы. – Она служит для мониторинга окружающей обстановки».

Паукообразное получило название Chimerarachne, в честь мифической химеры. Ученые считают его одной из переходных форм между морскими паукообразными и современными сухопутными, способными плести паутину. К сожалению, сказать что-либо о его образе жизни и других особенностях пока трудно. Четыре образца, в которых были найдены крошечные Chimerarachne, позволяют разве что предположить, что они обитали на коре, под корой или у основания смолоносных деревьев.

Даже их способность плести паутину еще предстоит обосновать. Секрет прядильных органов вполне мог использоваться для других целей: оплетать яйца или запечатывать вход в нору, оставлять сигнальные отметки для сородичей и т. п. Авторы работы отмечают, что все эти многообразные способы применения паутинного шелка появились у пауков задолго до появления ловчей сети-ловушки.