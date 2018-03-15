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Новости: Ученые раскрыли секрет странных черепов средневековых европейских женщин Ученые раскрыли секрет странных черепов средневековых европейских женщин
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Ученые раскрыли секрет странных черепов средневековых европейских женщин

Секрет странных черепов
19:36 Сегодня Телеграф
nv.ua/
Фото: из открытых источников

Новости науки: Международная группа ученых выяснила происхождение вытянутых черепов, найденных в Германии. Возраст этих останков составляет почти полторы тысячи лет.

Заостренные черепа, вероятно, принадлежали невестам с юга Европы. Швейцарские, немецкие и британские исследователи под руководством Иоахима Бюргера из Майнцского университета изучили ДНК, выделенную из останков 36 человек, живших в конце V-начале VI веков на территории современной Баварии. У 14 из них (все женщины) были удлиненные черепа.

Оказалось, что большинство женщин с деформированными черепами генетически были похожи на современных жителей Болгарии и Румынии, а одна из них генетически была похожа на жителей Центральной Азии и на 20 процентов соответствовала ДНК жителей Восточной Азии. В то же время древние жители Баварии с обычной формой черепа происходили из Северной или Центральной Европы.

Любопытно, что похоронены они были вместе с местными жителями, и особых погребальных обрядов для них, по всей видимости, не проводилось. По мнению ученых, черепа этим женщинам вытягивали намеренно, чтобы подчеркнуть их благородное происхождение и богатство. Возможной целью, с которой женщины попадали из одной части Европы в другую, исследователи называют династические браки между племенами.

По мнению исследователей, полученные результаты подтверждают гипотезу о миграции древних европейцев, а не только их культуры. Предположительно, представители племени баваров поддерживали отношения с жителями юго-восточной Европы, жившими в среднем и нижнем течении Дуная.

Анализ ДНК показал, что заостренные черепа были не единственным отличием иностранных невест. У большинства, вероятно, были карие глаза и светлые или каштановые волосы, в то время как люди с нормальным настроением черепа имели гены для светлых волос и голубых глаз.

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