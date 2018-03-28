Предлагаем ознакомиться с подборкой наиболее значимых археологических находок в истории.

Археологи должны быть дотошными в любви к природе и прошлому. Археологические находки дают нам возможность заглянуть в жизнь наших предков — начиная от пищи, которую они ели, письменного языка, используемого в качестве общения и заканчивая опытом в сексуальной жизни. Технологии, используемые в повседневной жизни, дают нам представление о влиянии находок на наше настоящее, поскольку прошлое позволяет определить возможные изменения. Каждое открытие имеет важное значение в эволюции человеческого рода, требующее значительных нагрузок — как умственных, так и физических. Предлагаем ознакомиться с подборкой наиболее значимых археологических находок в истории.