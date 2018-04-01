Ученые NASA визуализировали таяние отдельной снежинки (Видео)

Ученые NASA впервые визуализировали процесс таяния единичной снежинки и представили 3D-модель данного процесса.

Как сообщается на сайте агентства, это позволит понять, почему различные виды снега по-разному отражаются на экранах радаров и использовать эти различия для наблюдения за состоянием ледяного покрова и снежных шапок.

Представленная модель отражает все этапы процесса таяния снежинки. Сначала талая вода собирается во всех вогнутых частях снежинки, затем она скапливается, образуя оболочку жидкости вокруг ядра и, наконец, превращается в каплю.