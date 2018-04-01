https://telegraf.com.ua/files/2018/04/200936-150x90.jpg Наука https://telegraf.com.ua/nauka/3987239-uchenyie-nasa-vizualizirovali-tayanie-otdelnoy-snezhinki-video.html
Ученые NASA визуализировали таяние отдельной снежинки (Видео)
Новости науки: Исследователи создали 3D-модель данного процесса.
Ученые NASA впервые визуализировали процесс таяния единичной снежинки и представили 3D-модель данного процесса.
Как сообщается на сайте агентства, это позволит понять, почему различные виды снега по-разному отражаются на экранах радаров и использовать эти различия для наблюдения за состоянием ледяного покрова и снежных шапок.
Представленная модель отражает все этапы процесса таяния снежинки. Сначала талая вода собирается во всех вогнутых частях снежинки, затем она скапливается, образуя оболочку жидкости вокруг ядра и, наконец, превращается в каплю.
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