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Новости: Ученые установили, что в гиппокампе пожилых образуются новые нейроны Ученые установили, что в гиппокампе пожилых образуются новые нейроны
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Ученые установили, что в гиппокампе пожилых образуются новые нейроны

В гиппокампе пожилых образуются новые нейроны
00:01 Сегодня Телеграф
naked-science.ru
Фото: Твиттер

Новости науки: Однако, нейрофизиологи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско не согласились с результатами.

Биологи из Колумбийского университета в Нью-Йорке опубликовали работу, которая, по их мнению, доказывает, что в мозге пожилых людей происходит нейрогенез — процесс образования нейронов.

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Ученые сосредоточили свое внимание на гиппокампе — отделе головного мозга, участвующем в консолидации памяти. В качестве материала они использовали мозги людей, умерших в возрасте от 14 до 79 лет. Всего насчитывалось 28 образцов. Исследователи предполагали найти «новообразованные нейроны вместе с кровеносными сосудами в области всего человеческого гиппокампа вскоре после смерти». Профессор Маура Болдрини (Maura Boldrini) рассказала о результатах:

«Мы обнаружили, что пожилые люди, как и молодые, обладают способностью создавать тысячи новых нейронов в гиппокампе из клеток-предшественников. В нашем случае объем гиппокампа не менялся с возрастом».

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По словам профессора, новые нейроны могут быть менее адаптивными, что влияет на количество создаваемых связей.

Нейрофизиологи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско посчитали такие результаты преждевременными. Месяцем ранее они опубликовали собственное исследование, в котором использовали 59 образцов, — и результат был обратным. По их данным, нейрогенез проходил у детей, которым не исполнилось одного года, и у некоторых других в возрасте семи и 13 лет. Представители Калифорнийского университета прокомментировали работу коллег:

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«Основываясь на представленных данных, можно сказать, что клетки, которые они назвали новыми нейронами в гиппокампе взрослых, очень отличаются от аналогичных по форме у детей и других видов».

Недавно биологи из Медицинского центра Джона Хопкинса нашли в мозге мыши 164 долгоживущих белка, которые, вероятно, играют важную роль в обучении и запоминании.

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Новости науки, Гиппокамп, Исследования, Наука, Технологии.
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