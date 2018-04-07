Исследователи выяснили, почему подросткам становится скучно в интернете

Пожилые люди уверены, что современные подростки проводят время, уткнувшись в смартофоны, и не могут скучать. Ведь есть неограниченный доступ к почти любой информации, доступный в любой очереди, при ожидании транспорта и вообще во всех случаях, когда ранее нечем было заняться. Даже не надо носить с собой книги! Репортер портала The Daily Beast Тейлор Лоренц (Taylor Lorenz) провела исследование и выяснила, что скука — всё та же проблема, как и в то время, когда компьютеры были большими. Она поясняет:

«Вы просто тратите так много времени на СМИ, вы чувствуете, что все это видели. Многие из них остаются в пределах своего собственного интернета —возможно, им разрешено использовать только определенный набор приложений, или, может быть, их использование в интернете контролируется-поэтому у них есть свои приложения и они чувствуют, что они видели все».

При потребительском отношении к информации рано или поздно надоедает всё, что угодно: новости, социальные сети, подборки приколов и всё остальное типичное содержание наиболее популярной части интернета.

«Апатия и скука настолько важны для подросткового опыта, что вам будет скучно смотреть на что угодно. …вы получаете максимум от потребления средств массовой информации, и вы достигли своего предела в том, что хотите сделать перед своим экраном»…

Так называемое «поколение Z» (родившиеся в 1998-2010 гг.) получали доступ к компьютерам и информации если не с начальной, то уж точно со средней школы. Ноутбуки, смартофоны, скоростной и безлимитный интернет — привычная с детства обстановка. Однако одновременно у большинства нет мотивации заняться чем-либо осмысленным. Одна из опрошенных, пятнадцатилетняя Эдди из Лонг-Айленда, делится пробемой:

«Когда мне скучно, когда я нахожусь в своем телефоне, то я переключаюсь между различными приложениями... Я просто ищу, чем заняться. Это как ходить по дому кругами».

А ведь скука — очень тягостное состояние, которое очень сложно переносить. Со стороны такое поведение производит впечатление занятости: подросток что-то сосредоточенно делает, сосредоточившись на телефоне. Однако старая шутка «скачать весь интернет» превратилась в действительность «скачать-то нельзя, но разные места в нём очень похожи». Количество уверенно победило качество.

Тейлор Лоренц выяснила, что для избавления от такого рода скуки подростки пытаются заняться чем-то созидательным, а не просто потреблять уже готовую информацию. Проблема в том, что эта правильная идея реализуется в виде простейших малоосмысленных роликов, в которых много эмоций и мало смысла. Посмотрите популярные ролики на youtube, паблики facebook’а и вконтакте — очень показательно. Очень похвальное желание творить самому и получить популярность неизбежно приведёт к созданию подобного контента: иначе массовая публика не поймёт. Не получится даже обсудить творчество: социальные сети устроены так, что непрерывная лента новостей постоянно исчезает в прошлом: важно не понимание, а условная новизна информации, которая тут же устаревает.

Проблема в том, что при современной привычке к компьютерам пользователь обычно не думает самостоятельно. Стало скучно? «ОК, Гугл, хочу список сайтов, спасающих от скуки». Сейчас ради интереса сделал запрос. В рекомендованной подборке, которую поиск выдаёт в первую очередь, есть разнообразные сайты для борьбы со скукой. Эмуляторы лопающейся пузырчатой упаковки (надо бы добавить тактильные ощущения) и выдачи «хакерского» текста на экран при нажатии широко известной клавиши «any key». Модели шариков на экране или в воде, которые можно «таскать» мышкой, наблюдая за изменениями на экране. И так далее.

Конечно, полезная и интересная информации в интернете есть. Например, на сайте Naked Science. Но, как некогда мудро подметил Роберт Шекли: «чтобы правильно задать вопрос, необходимо знать большую часть ответа».