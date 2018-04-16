Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Президент Украины подписал закон о защите прав детей
Президент Украины подписал закон о защите прав детей
Новости: Аваков рассказал об "идеальной миротворческой миссии" на Донбассе
Аваков рассказал об "идеальной миротворческой миссии" на Донбассе
Новости: Свитолина осталась четвертой в рейтинге WTA
Свитолина осталась четвертой в рейтинге WTA
Новости: Звездная жизнь: как выглядели знаменитости в детстве и сейчас (Фото)
Звездная жизнь: как выглядели знаменитости в детстве и сейчас (Фото)
X

Археологи нашли в Африке древние тексты на таинственном языке кушитов

древние тексты на таинственном языке кушитов
13:45 Сегодня Телеграф
nv.ua
Фото: из открытых источников

Новости науки: Ученые обнаружили в Судане коллекцию древних текстов и табличек, написанных на древнем кушитском языке, который не всегда поддается расшифровке.

Раскопки проводились исследовательской группой из представителей Французского национального центра научных исследований и Французской археологической службы Суданской службы древностей, сообщает Science Alert.

Раскопки проводились в местности Седеинга, на западном берегу Нила, недалеко от границы Судана с Египтом. В древности Седеинга лежала на пути, связывающем Египет с Мероэ – столицей государства Куш. Некрополь Седеинги занимает не менее 25 гектаров и насчитывает по меньшей мере 80 пирамид и более сотни гробниц.

Древние тексты располагаются на гробницах, притолоках и стеллах и написаны на мероитском языке, который использовался примерно со II века до нашей эры до V века нашей эры в Нубии и северном Судане.

"Эта система письменности, старейшая в странах южнее Сахары, по-прежнему в основном не поддается нашему пониманию. Хотя погребальные тексты с очень небольшим количеством вариаций довольно хорошо известны и могут быть практически полностью переведены, другие категории текстов часто остаются неясными. В этом контексте каждый новый текст имеет значение, поскольку они могут пролить свет на что-то новое", - сказал руководитель раскопок Винсент Франциньи.

Большая часть памятников мероитского языка представляет собой заупокойные тексты, они обращены к кушитским и египетским богам. Среди новых текстов тоже большинство относится к погребальному жанру. В них сообщаются имена умершего и его родителей, рассказывается о его биографии, в том числе о роде занятий, должностях и карьере в царстве Куш.

Также ученые отметили большое количество памятников, посвященных знатным женщинам. Одна из найденных стел была установлена в честь госпожи Маливарасе, матери правителя города Фараса. Такая находка служит доказательством того, что женщин в Нубии ценили гораздо больше, чем в Египте.

Одной из значительных находок была монументальная часовня с изображением Маат, египетской богини закона, баланса, порядка, гармонии, мира и справедливости. Часовня датируется II веком н.э. и является первым известным сохранившимся изображением богини, которая демонстрирует ее африканские черты.

"В нубийском королевстве Мероэ, в частности, некоторые египетские культурные и религиозные концепции были заимствованы и адаптированы к местным традициям. Эти люди были очень избирательны в отношении того, что они могли брать, чтобы служить целям своей королевской семьи", - сказал Винсент Франциньи.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости науки, Археологи, Африка, Древние тексты, древние тексты на таинственном языке кушитов, Кушиты, Находка, Таинственный язык, Тексты, Ученые.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости науки

Ученые зафиксировали появление корональных дыр на Солнце Физики впервые соединили в молекулу отдельные атомы Ученые подняли охоту за сверхлегкими частицами темной материи на новый уровень

Последние новости

"Коноплянка редко упускает шанс забить": одноклубник похвалил украинца Смех до упаду: родители хотели устроить красивую фотосессию деткам Омбудсмен обратилась в РФ из-за голодовки Балуха
Сегодня читают
01 Ученые обнаружили самое крупное вымершее существо на Земле
02 "Голос країни" 8 сезон, 12 выпуск: кто прошел в четвертьфинал (Видео)
03 Кличко - о реванше с Джошуа: Я ждал, пока мама скажет "Сынок, уделай его"
04 Какие автомобили в Германии отдают совершенно бесплатно (Видео)
05 Министр внутренних дел назвал два сценария возвращения Крыма
Новости сегодня
14:20 Яркие здания всех цветов радуги, от которых идет тепло и позитив (Фото)
14:18 В марте снизился уровень безработицы в Украине
14:10 "Монако" вернет деньги своим фанатам за билеты на матч с ПСЖ
14:05 Леся Никитюк показала свое идеальное утро
13:48 Волкер пригрозил РФ новыми санкциями за невыполнение Минска
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (09.04 - 15.04)
Что мы искали в поиске Google
Новости: Адвокат рассказал, когда Савченко пройдет полиграф
Адвокат рассказал, когда Савченко пройдет полиграф
Новости: Кабмин профинансировал развитие материально-технической базы ПТУ
Кабмин выделил средства для развития ПТУ
Новости: Похудеть без диеты: пять простых, но эффективных способов сбросить лишний вес
Похудеть без диеты: пять простых, но эффективных способов сбросить лишний вес
Добавить комментарий
0