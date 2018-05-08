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Специалисты Йельского университета работают над оживлением мозга человека

Специалисты
10:34 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости науки: Специалисты Йельского университета уже успешно оживили мозги мертвых свиней.

В Йельском университете хотят провести эксперимент, в котором оживят мозг после смерти человека. Критики же считают, что это будет хуже, чем смерть.

Ученые Йельского университета уже успешно оживили мозги мертвых свиней. Теперь они хотят сделать то же самое с людьми, но не все в восторге от идеи создания жизни после смерти.

По результатам предыдущего эксперимента ученые пришли к выводу, что можно восстановить некоторые функции мозга после смерти, что могло бы помочь найти способ сохранять мозг живым после того, как человек умер.

Бенджамин Кертис (Benjamin Curtis), преподаватель этики и философии в Ноттингеме, считает, что такой опыт может быть "живым адом" для человека, чей мозг оживлен без тела после смерти, если эксперимент предусматривает сохранение сознания.

"Бестелесный мозг будет заперт внутри ума, без доступа к ощущениям, которые позволяют нам чувствовать и взаимодействовать с миром. В лучшем случае, это продление жизни наедине с собственными мыслями", — считает он.

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