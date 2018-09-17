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Астролог предупредил об опасном периоде в конце сентября

Солнечная Система
09:00 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: pixabay.com

Новости науки: Астролог Влад Росс заявил, что 24-26 сентября вероятность катастрофических ситуаций будет высокой.

В ближайшие дни высока вероятность катастрофических ситуаций и аварий. Об этом  рассказал астролог Влад Росс.

"До 19 сентября лучше не летать самолетами и далеко не выезжать – Марс будет в квадрате к Урану, в жестком аспекте", - предупредил Росс. Он также добавил, что следующий опасный период будет 24-26 сентября.

"В эти дни будет сочетание Черной Луны с Марсом, что чревато обострением ситуации на Ближнем Востоке, в частности, высока вероятность, химических атак и отравлений в результате применения химического оружия. А в Украине в эти дни могут случиться какие-то выбросы в атмосферу или возникнуть аварийные ситуации, особенно на химических предприятиях. Также осторожнее следует быть со всем, что связано с атомной энергетикой, дабы не случилось какого-то взрыва. А еще в эти числа у нас могут быть взрывы на полигонах и складах боеприпасов", - резюмировал эксперт.

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Все по теме:

Новости науки, аварийные ситуации, Астролог, Влад Росс, Выбросы в атмосферу, Земля, Космос, Марс, Опасность, Планета, Уран, Черная Луна.
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