Названы лауреаты Нобелевской премии по химии

В среду, 3 октября, Нобелевский комитет Королевской академии наук Швеции назвал лауреатами премии по химии.

Ими стали Франсис Арнольд, Джордж Смит и Грегори Винтер "за разработку белков, которые решат проблемы человечества".

Об этом сообщается на странице Нобелевского комитета в Twitter.

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the #NobelPrize in Chemistry 2018 with one half to Frances H. Arnold and the other half jointly to George P. Smith and Sir Gregory P. Winter. pic.twitter.com/lLGivVLttB

— The Nobel Prize (@NobelPrize) 3 октября 2018 г.