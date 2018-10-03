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Названы лауреаты Нобелевской премии по химии

Нобелевская премия 2018
13:16 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: 24tv.ua

Новости науки: Ученые получили премию за исследования в области эволюции ферментов и исследования пептидов и антител.

В среду, 3 октября, Нобелевский комитет Королевской академии наук Швеции назвал лауреатами премии по химии.

Ими стали Франсис Арнольд, Джордж Смит и Грегори Винтер "за разработку белков, которые решат проблемы человечества".

Об этом сообщается на странице Нобелевского комитета в Twitter.

Ученые взяли за основу теорию эволюции и использовали те же принципы – генетические изменения и отбор – для разработки белков, которые решают химические проблемы человека.

Методы нынешних нобелевских лауреатов теперь разрабатывают на международном уровне. Это позволит человечеству сделать химическую промышленность более чистой экологически, выпускать новые материалы и устойчивое биотопливо, облегчать болезней и спасать жизни.

5 октября назовут имя лауреата премии мира (эту премию объявляют в соседней Норвегии). 8 октября в Стокгольме назовут обладателя премии по экономике памяти Альфреда Нобеля. Нобелевскую премию по литературе в 2018 году не будет вручать. Церемония награждения состоится традиционно 10 декабря – в день смерти Альфреда Нобеля.

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