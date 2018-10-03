Названы лауреаты Нобелевской премии по химии
Новости науки: Ученые получили премию за исследования в области эволюции ферментов и исследования пептидов и антител.
В среду, 3 октября, Нобелевский комитет Королевской академии наук Швеции назвал лауреатами премии по химии.
Ими стали Франсис Арнольд, Джордж Смит и Грегори Винтер "за разработку белков, которые решат проблемы человечества".
Об этом сообщается на странице Нобелевского комитета в Twitter.
BREAKING NEWS:
The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the #NobelPrize in Chemistry 2018 with one half to Frances H. Arnold and the other half jointly to George P. Smith and Sir Gregory P. Winter. pic.twitter.com/lLGivVLttB
— The Nobel Prize (@NobelPrize) 3 октября 2018 г.
Ученые взяли за основу теорию эволюции и использовали те же принципы – генетические изменения и отбор – для разработки белков, которые решают химические проблемы человека.
Методы нынешних нобелевских лауреатов теперь разрабатывают на международном уровне. Это позволит человечеству сделать химическую промышленность более чистой экологически, выпускать новые материалы и устойчивое биотопливо, облегчать болезней и спасать жизни.
5 октября назовут имя лауреата премии мира (эту премию объявляют в соседней Норвегии). 8 октября в Стокгольме назовут обладателя премии по экономике памяти Альфреда Нобеля. Нобелевскую премию по литературе в 2018 году не будет вручать. Церемония награждения состоится традиционно 10 декабря – в день смерти Альфреда Нобеля.