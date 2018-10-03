Названы лауреаты Нобелевской премии по химии

В среду, 3 октября, Нобелевский комитет Королевской академии наук Швеции назвал лауреатами премии по химии.

Ими стали Франсис Арнольд, Джордж Смит и Грегори Винтер "за разработку белков, которые решат проблемы человечества".

Об этом сообщается на странице Нобелевского комитета в Twitter.

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the #NobelPrize in Chemistry 2018 with one half to Frances H. Arnold and the other half jointly to George P. Smith and Sir Gregory P. Winter. pic.twitter.com/lLGivVLttB — The Nobel Prize (@NobelPrize) 3 октября 2018 г.

Ученые взяли за основу теорию эволюции и использовали те же принципы – генетические изменения и отбор – для разработки белков, которые решают химические проблемы человека.

Методы нынешних нобелевских лауреатов теперь разрабатывают на международном уровне. Это позволит человечеству сделать химическую промышленность более чистой экологически, выпускать новые материалы и устойчивое биотопливо, облегчать болезней и спасать жизни.

5 октября назовут имя лауреата премии мира (эту премию объявляют в соседней Норвегии). 8 октября в Стокгольме назовут обладателя премии по экономике памяти Альфреда Нобеля. Нобелевскую премию по литературе в 2018 году не будет вручать. Церемония награждения состоится традиционно 10 декабря – в день смерти Альфреда Нобеля.