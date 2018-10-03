Археологи обнаружили в древнем кувшине следы опиоидов

Исследователи из Йоркского университета (Великобритания) провели химический анализ древнего кувшина и получили первые достоверные доказательства того, что кипрская керамика имела отношение к опиоидам. Теории о том, что маленькие кувшины Кипра, получившие название base-ring juglets, каким-то образом связаны с использованием алкалоидов, появились давно. Они основывались на том, что форма этих сосудов напоминала перевернутый нераскрытый цветок мака. Однако никаких прямых доказательств, как утверждают авторы исследования, до этого момента не было.

Они сообщают, что эти кувшины широко использовали в период с XVII по XIV век до нашей эры на территории стран Средиземного моря. Некоторые образцы таких изделий сейчас хранятся в Британском музее — главном историко-археологическом музее Великобритании. Часть из них запечатана, что дало исследователям надежду на то, что внутри содержатся остатки хранившихся там материалов.

Первичный анализ в самом музее показал, что внутри находился осадок растительного масла. Ученые также заметили следы натуральных алкалоидов, но, чтобы удостовериться в этом, провели дополнительные тесты в Центре передовых технологий масс-спектрометрии.

Руководитель работы Рейчел Смит (Rachel Smith) поделилась подробностями о находке: "Мы обнаружили алкалоиды в разложившемся растительном масле. Вопрос в том, каким образом использовали этот опиум, что он до сих пор сохранился? Был ли он одним из ингредиентов микстуры на основе растительного масла либо в сосуд перелили масло после того, как там побывал опиум или нечто иное?". Ученым еще предстоит ответить на эти вопросы и узнать, зачем в древности люди хранили опиоидные вещества в кувшинах.