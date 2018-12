На 3D-принтере напечатали марсианские носы

Новости науки: Нос человека видоизменялся в ходе эволюции и стал индикатором того, в каких климатических зонах жили предки разных народов.

Дизайнер Марта Флисиковская (Marta Flisykowska) опубликовала в журнале Journal of Science and Technology of the Arts статью под названием Application of Incremental Technologies in Consideration of Transhumanist Aesthetics — Project Who Nose. В ней она показала, как могли бы измениться носы у людей, начни они жить в условиях марсианской атмосферы. Три версии она распечатала на 3D-принтере.

В 2005 году NASA запустило программу исследований человека (Human Research Program, HRP). Ученые хотели узнать, как жизнь на космической станции влияет на психическое и физиологическое здоровье астронавтов. В 2017-м Космическое агентство опубликовало результаты. По словам Марты Флисиковской, именно эта информация и побудила ее заняться проектом Who Nose. Дизайнер считает, что изображение инопланетян в массовой культуре превратилось в китч. Сама же она попыталась создать формы, продиктованные условиями среды.

Марта сосредоточилась на носе, так как посчитала, что он более всего подвержен изменениям. Например, широкий и низкий нос характерен для тех, кто веками жил в жарком и влажном климате. Узким и высоким носом, наоборот, обладают жители холодных районов. В своей статье Марта Флисиковская указывает на исследование Пенсильванского университета, которое подтверждает эту закономерность.

В собственной работе Флисиковская учитывала наиболее значимые климатические особенности Марса. Она сформировала целый ряд различных носов, но распечатала только три, которые, на ее взгляд, наиболее правдоподобны. Первый обладает двумя парами ноздрей для более эффективного согревания воздуха. Второй нос плоский — он менее подвержен солнечным ожогам и лучше подходит для частого ношения шлема. Третий экземпляр волнистой формы, что должно улучшить резонирование.

"Нос — это резонатор, он влияет на акустические свойства голоса. Если общение будет вестись преимущественно с помощью микрофона, тогда эффект будет таким же, как в кабине самолета. Некоторые частоты будут прерываться шумами. Эти волнистые структуры похожи на басовые ловушки, которые используют в студиях звукозаписи для изменения акустического эффекта", — пишет Флисиковская.

Автор подчеркнула, что не считает такой вариант эволюции обязательным. Тем не менее она предполагает, что подобное влияние возможно. Дизайнер отметила, что уже сейчас на 3D-принтере печатают уши для трансплантации. Такие же операции можно проводить и с носом, а если это возможно, то почему нос должен оставаться той же формы, задается вопросом Флисиковская.

