Скачать
Среда, 26.12.2018
Единая церковь: в Винницкой области переходят более 20 приходов
Единая церковь: в Винницкой области переходят более 20 приходов
Машины стоят в снежных заторах: в одну из областей закроют въезд
Машины стоят в снежных заторах: в одну из областей закроют въезд
Лучшие нокауты 2018 года (Видео)
Лучшие нокауты 2018 года (Видео)
На 3D-принтере напечатали марсианские носы
На 3D-принтере напечатали марсианские носы

На 3D-принтере напечатали марсианские носы

Смотрите фото (5)
На 3D-принтере напечатали марсианские носы
12:12 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки: Нос человека видоизменялся в ходе эволюции и стал индикатором того, в каких климатических зонах жили предки разных народов.

Их создала польский дизайнер, которая учитывала условия марсианской атмосферы.

Дизайнер Марта Флисиковская (Marta Flisykowska) опубликовала в журнале Journal of Science and Technology of the Arts статью под названием Application of Incremental Technologies in Consideration of Transhumanist Aesthetics — Project Who Nose. В ней она показала, как могли бы измениться носы у людей, начни они жить в условиях марсианской атмосферы. Три версии она распечатала на 3D-принтере.

В 2005 году NASA запустило программу исследований человека (Human Research Program, HRP). Ученые хотели узнать, как жизнь на космической станции влияет на психическое и физиологическое здоровье астронавтов. В 2017-м Космическое агентство опубликовало результаты. По словам Марты Флисиковской, именно эта информация и побудила ее заняться проектом Who Nose. Дизайнер считает, что изображение инопланетян в массовой культуре превратилось в китч. Сама же она попыталась создать формы, продиктованные условиями среды. 

Марта сосредоточилась на носе, так как посчитала, что он более всего подвержен изменениям. Например, широкий и низкий нос характерен для тех, кто веками жил в жарком и влажном климате. Узким и высоким носом, наоборот, обладают жители холодных районов. В своей статье Марта Флисиковская указывает на исследование Пенсильванского университета, которое подтверждает эту закономерность.

В собственной работе Флисиковская учитывала наиболее значимые климатические особенности Марса. Она сформировала целый ряд различных носов, но распечатала только три, которые, на ее взгляд, наиболее правдоподобны. Первый обладает двумя парами ноздрей для более эффективного согревания воздуха. Второй нос плоский — он менее подвержен солнечным ожогам и лучше подходит для частого ношения шлема. Третий экземпляр волнистой формы, что должно улучшить резонирование.

"Нос — это резонатор, он влияет на акустические свойства голоса. Если общение будет вестись преимущественно с помощью микрофона, тогда эффект будет таким же, как в кабине самолета. Некоторые частоты будут прерываться шумами. Эти волнистые структуры похожи на басовые ловушки, которые используют в студиях звукозаписи для изменения акустического эффекта", — пишет Флисиковская. 

Названы главные научные открытия 2018 года

Автор подчеркнула, что не считает такой вариант эволюции обязательным. Тем не менее она предполагает, что подобное влияние возможно. Дизайнер отметила, что уже сейчас на 3D-принтере печатают уши для трансплантации. Такие же операции можно проводить и с носом, а если это возможно, то почему нос должен оставаться той же формы, задается вопросом Флисиковская.

Ранее ученые из Медицинской школы Университета Дьюка (США) разработали биологическую систему на основе обонятельных рецепторов мыши, которые in vitro способны определять различные запахи. Специалисты надеются, что в будущем завершенное устройство сможет заменить собак при поиске наркотиков и взрывчатых веществ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Нос, 3D-принтер, Марсианские носы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Невозможно сдерживать смех: наши лучшие ожидания и суровая реальность
02 Снегопады парализовали Украину: где заблокированы дороги
03 Гороскоп на сегодня, 26 декабря 2018: все знаки Зодиака
04 Наев осмотрел обновленные блокпосты в Донецкой области
05 Украина в снежном плену: синоптики рассказали, когда изменится погода
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украина в снежном плену: синоптики рассказали, когда изменится погода
Синоптики рассказали, когда прекратятся снегопады
Снегопады парализовали Украину: где заблокированы дороги
Снегопады: где заблокированы дороги и как проехать
Зеленский прокомментировал свое участие в президентских выборах
Будет ли Зеленский участвовать в президентских выборах
Королева Великобритании поздравила британцев с Рождеством
Королева Великобритании поздравила британцев с Рождеством
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь