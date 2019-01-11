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Звезды указали на рекордную скорость вращения черной дыры

Звезды указали на рекордную скорость вращения черной дыры
09:05 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки: Черная дыра в центре далекой галактики вращается вокруг своей оси с огромной скоростью, достигая половины скорости света и разрушая соседние звезды.

Как и у многих других галактик, в центре расположенной в 290 световых годах от нас PGC 043234 находится сверхмассивная черная дыра. Еще несколько лет назад обнаружилось, что совсем рядом с ней движется звезда (ASASSN-14li): ускоряемая и раздираемая гравитацией черной дыры, она испускает рентгеновское излучение, регистрируемое нашими инструментами. Такие наблюдения Дхирадж Пашам (Dheeraj Pasham) из Массачусетского технологического института и его коллеги из США и Европы провели с помощью целого набора рентгеновских телескопов, – как наземных, так и космического Chandra. 

В статье, опубликованной в журнале Science, ученые обращают внимание на мощные рентгеновские вспышки, которые в течение более чем 450 дней появлялись в системе ASASSN-14li каждую 131 секунду, исходя из области близ горизонта черной дыры. Их действие временно увеличило общую светимость ASASSN-14li в рентгеновском диапазоне на целых 40 процентов. Астрономы объясняют это присутствием здесь еще одной звезды, успевшей совершить за это время порядка 300 тыс. оборотов. 

По новому предположению, первая звезда, действительно, попала в слишком тесные объятия сверхмассивной черной дыры и оказалась распылена действием приливных сил. Часть ее вещества упала к горизонту событий, создавая нехарактерное для "чистых" черных дыр сильное излучение в рентгене. Однако другая часть оказалась выброшена на стабильную орбиту вокруг дыры, – где уже находилась еще одна звезда, небольшая и плотная. Облако материи, окружающее эту карликовую звезду и видно, как дополнительные яркие вспышки каждые 131 секунду – как только звезда делает оборот по орбите. 

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Установив ее скорость и зная массу сверхмассивной черной дыры (около миллиона солнц), авторы сумели оценить и вращение самой дыры. Она превышает 600 млн км/ч – или около 170 тыс. км/с, немного превышая половину от скорости света. Вся тяжелая, большая – радиус ее горизонта событий примерно в 300 раз больше земного – черная дыра вращается, делая полный оборот всего за две минуты. "Это не запредельно быстро – известны черные дыры, вращающиеся и на скорости около 99 процентов световой, – говорит Дхирадж Пашам. – Но зато это впервые, когда вращение черной дыры установлено по вспышкам, вызываемым приливными силами".

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Звезды, Черная дыра, Вращение черной дыры.
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