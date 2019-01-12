Стало известно, что нейроны людей с аутизмом растут иначе

Новости науки: Нейроны, полученных от пациентов с РАС, продемонстрировали уникальные особенности развития.

Ученые из Института биологических исследований Солка (Калифорния, США) провели эксперименты с плюрипотентными стволовыми клетками (iPS-клетки). Выращенные из них нейроны, носящие ген людей с расстройством аутистического спектра (РАС), продемонстрировали необычные особенности развития, по сравнению с нейронами контрольной группы. Работа опубликована в журнале Nature Neuroscience.

Расстройство аутистического спектра проявляется в раннем возрасте. Оно характеризуется неспособностью начинать и поддерживать социальные взаимодействия. Авторы отмечают, что несмотря на известные временные границы начала заболевания, до сих пор остаются непонятными его первопричины. Чтобы приблизиться к пониманию биологи провели опыты с индуцированными плюрипотентными стволовыми клетками. Ранее, используя технологию их создания, ученые из Немецкого центра исследования рака в Хайдельберге перепрограммировали клетки крови человека и фибробласты в стволовые клетки нервной системы гомогенного типа.

В ходе исследования специалисты Института биологических исследований Солка собрали образцы клеток кожи у восьми человек с диагнозом РАС и у пяти волонтеров, послуживших контрольной группой. Все клетки с помощью технологии японского ученого Синъя Яманаки (Shinya Yamanaka) они превратили в iPS-клетки, из которых в чашках Петри растили нейроны.

Во время роста исследователи следили за тем, какие гены в клетках экспрессировались. Они заметили, что клетки, полученные от людей с РАС, экпрессировали некоторые гены раньше, по сравнению с контрольными клетками. Предыдущие исследования связывают эти гены с повышенным риском развития заболевания. Кроме того, эти нейроны росли быстрее и образовывали более сложные ветви. Дальнейшее изучение различий может привести к пониманию причин расстройства аутистического спектра.

Ранее исследователи из Медицинского научного центра Техасского университета продемонстрировали превращение стволовых клеток человека в предшественников мышечной ткани.