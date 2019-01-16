Стало известно, какая зона мозга отвечает за измерение времени

Новости науки: Ученые на простом примере просмотра сериала определили, какая часть мозга отмеряет время.

Исследователи из Калифорнийского университета в Ирвайне измерили активность мозга студентов с помощью фМРТ во время и после просмотра сериала и указали зоны, которые активировались при определении временного промежутка. Работа опубликована в журнале Nature Neuroscience.

Этими зонами оказались те же самые, на которые указывал Эдвард Мозер (Edvard Moser) при изучении мышей. Мозер — лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине, получивший награду за открытие клеток, составляющих позиционную систему мозга.

Авторы провели относительно простой эксперимент. Они показали 19 студентам 28-минутный эпизод сериала "Умерь свой энтузиазм", а затем демонстрировали кадры из него, предлагая указать, где на временной шкале располагался эпизод. Во время теста и просмотра мозг студентов сканировали с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ).

При дальнейшем анализе результатов ученые заметили, что точность ответов респондентов зависела от активности двух зон височной доли — перихинальной коры (perirhinal cortex), отмеченной полями Бродмана 35 и 36, а также энторинальной коры (lateral entorhinal cortex), относящейся к гиппокамповой формации. Ранее команда Калифорнийского университета в Ирвайне обнаружила, что эти области связаны с воспоминаниями об объектах, но не с пространственным измерением.

Майкл Ясса (Michael Yassa), руководивший работой, поделился мыслями об открытии:

"Пространство и время всегда были неразрывно связаны, а в нашей области существовало мнение, что структуры, задействованные в анализе одного, вероятно, помогают в обработке другого. Теперь же результаты говорят об обратном".

Он считает, что это исследование поможет в понимании деменции в будущем, так как нарушение работы указанных областей становится одним из первых признаков болезни Альцгеймера.

Ранее исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего показали, как гиппокамп связан с эксплицитной памятью. Они провели эксперименты над пациентами с нарушениями в работе височной доли мозга и продемонстрировали связь между нормальным функционированием гиппокампа и сознательной памятью.