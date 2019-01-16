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Стало известно, какая зона мозга отвечает за измерение времени
Стало известно, какая зона мозга отвечает за измерение времени

Стало известно, какая зона мозга отвечает за измерение времени

Стало известно, какая зона мозга отвечает за измерение времени
13:40 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay

Новости науки: Ученые на простом примере просмотра сериала определили, какая часть мозга отмеряет время.

Исследователи из Калифорнийского университета в Ирвайне измерили активность мозга студентов с помощью фМРТ во время и после просмотра сериала и указали зоны, которые активировались при определении временного промежутка. Работа опубликована в журнале Nature Neuroscience. 

Этими зонами оказались те же самые, на которые указывал Эдвард Мозер (Edvard Moser) при изучении мышей. Мозер — лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине, получивший награду за открытие клеток, составляющих позиционную систему мозга.

Авторы провели относительно простой эксперимент. Они показали 19 студентам 28-минутный эпизод сериала "Умерь свой энтузиазм", а затем демонстрировали кадры из него, предлагая указать, где на временной шкале располагался эпизод. Во время теста и просмотра мозг студентов сканировали с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ). 

Ученые определили, когда у мозга появляется способность формировать воспоминания

При дальнейшем анализе результатов ученые заметили, что точность ответов респондентов зависела от активности двух зон височной доли — перихинальной коры (perirhinal cortex), отмеченной полями Бродмана 35 и 36, а также энторинальной коры (lateral entorhinal cortex), относящейся к гиппокамповой формации. Ранее команда Калифорнийского университета в Ирвайне обнаружила, что эти области связаны с воспоминаниями об объектах, но не с пространственным измерением. 

Майкл Ясса (Michael Yassa), руководивший работой, поделился мыслями об открытии: 

"Пространство и время всегда были неразрывно связаны, а в нашей области существовало мнение, что структуры, задействованные в анализе одного, вероятно, помогают в обработке другого. Теперь же результаты говорят об обратном". 

Предложена новая "теория тысячи мозгов"

Он считает, что это исследование поможет в понимании деменции в будущем, так как нарушение работы указанных областей становится одним из первых признаков болезни Альцгеймера. 

Ранее исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего показали, как гиппокамп связан с эксплицитной памятью. Они провели эксперименты над пациентами с нарушениями в работе височной доли мозга и продемонстрировали связь между нормальным функционированием гиппокампа и сознательной памятью.

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Время, Мозги, Измерение времени, Какая часть мозга отвечает за время, Продолжительность времени.
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