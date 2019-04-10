Палеонтологи обнаружили останки древнего "ктулху" в Великобритании

Новости науки: Окаменелые останки ученые снимали слой за слоем, восстановив трехмерную модель этого необычного беспозвоночного, близкого к современным морским огурцам (голотуриям).

Палеонтологи описали вымерших иглокожих, которые выглядели столь устрашающе, что получили название в честь мифического Ктулху.

Останки, обнаруженные на территории британского графства Херефордшир, отличаются прекрасной сохранностью, несмотря на свой более чем почтенный возраст — около 430 миллионов лет. Это позволило ученым воссоздать древнее животное в виде трехмерной модели. Реконструированный облик сразу напомнил им о легендарном морском божестве и чудовище из произведений Говарда Лавкрафта. В статье, опубликованной в журнале Proceedings of the Royal Society B, палеонтологи описывают вымершего раннего представителя голотурий, названного Sollasina cthulhu.

Сразу стоит сказать, что никакой реальной угрозы ни для людей, ни для близких нам существ они представлять не могли: вымершие голотурии достигали в поперечнике порядка трех сантиметров. Однако многочисленные ножки-"щупальца" делали их довольно опасными хищниками для мелких существ, на которых Sollasina cthulhu охотились, ползая по дну силурийского моря.

"Sollasina принадлежала к вымершей группе Ophiocistioidea, — объясняет один из авторов работы, Имран Рахман (Imran Rahman) из Музея естественной истории Оксфордского университета, — и благодаря ей мы получили первые данные о внутреннем строении ее представителей. Сюда относится и внутренняя кольцевая структура, прежде никогда не описанная, — мы считаем ее отпечатком мягких тканей сосудистой системы".