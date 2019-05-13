Скачать
Понедельник, 13.05.2019
ЕС не планирует вводить санкции за паспорта РФ на Донбассе
ЕС не планирует вводить санкции за паспорта РФ на Донбассе
Праздники и выходные: сколько дней украинцы будут отдыхать в июне
Выходные в июне: сколько дней будут отдыхать украинцы
Украинки завоевали бронзу на этапе Мировой серии по прыжкам в воду
Украинки завоевали бронзу на этапе Мировой серии по прыжкам в воду
Шарлиз Терон оскорбило предложение сыграть мать Чудо-женщины
Шарлиз Терон оскорбило предложение сыграть мать Чудо-женщины

Найдены новые следы загрязнения воздуха древними римлянами

Смотрите фото (3)
Найдены новые следы загрязнения воздуха древними римлянами
11:29 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: Твиттер

Новости науки: Французские гляциологи исследовали пробы самых глубоких слоев ледника Коль-дю-Дом (Col du Dôme) массива Монблан на западе Альп.

Альпийские ледники сохранили долгую летопись истории земной атмосферы, зафиксировав и резкий рост загрязнения свинцом и оловом, связанный с их добычей во времена Римской империи.

Этот лед образовался еще тысячи лет назад: включения пузырьков и пылинок воздуха позволили провести его точную датировку радиоуглеродным методом, а заодно изучить состав атмосферы в разные эпохи древней истории. Результаты этой работы Сюзанна Пронке (Susanne Preunkert) и ее коллеги из Альпийского университета в Гренобле (UGA) представили в статье, опубликованной в журнале Geophysical Research Letters.

Напомним, аналогичные исследования активно проводятся в Гренландии, древние ледники которой сохранили летопись состояния атмосферы, уходящую в прошлое на десятки и сотни тысяч лет. Ледник Монблана не так стар, и самые нижние его слои ученые отнесли к эпохе древнеримской республики — между 100 и 350 годом до нашей эры. Авторы отмечают, что лед сохранил свидетельства резкого накопления частиц свинца и олова в это время, а также в эпоху империи (между 0 и 200 годом нашей эры).

Занимательная анатомия: невероятные факты о человеческом теле (Фото)

Эти пики совпали с предыдущими данными, полученными при изучении ледников Гренландии, однако, поскольку Альпы расположены куда ближе к источникам загрязнения, следы в них выражены четче и заметнее. В самом деле, в эпоху Древнего Рима по всей Европе активно разрабатывались доступные ресурсы олова и серебра. Серебро извлекали из богатой свинцом руды, переплавляя ее при высоких температурах, что и приводило к поступлению свинца в атмосферу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Исследования, Наука, Загрязнение воздуха, земная атмосфера, Загрязнения воздуха древними римлянами, Давние римляны, Древние римляны.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Наев рассказал, сколько времени понадобилось бы ВСУ на освобождение Донбасса
02 Церемония открытия "Евровидение 2019" (Видео)
03 Геращенко хочет обустроить приемную в волонтерской палатке в Харькове на площади Свободы
04 Украина завоевала серебро на Кубке мира по фехтованию
05 Приметы и обряды на 13 мая – День Апостола Якова-Звездоночного
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Гройсман рассказал о встречи с Зеленским
Гройсман рассказал о встречи с Зеленским
Помпео отменил визит в Москву
Помпео отменил визит в Москву
Идет потепление: синоптики обещают до +24° и грозовые дожди
Идет потепление: синоптики обещают до +24° и грозовые дожди
Роберту Паттинсону – 33: TОП 5 лучших фильмов актера
Роберту Паттинсону – 33: TОП 5 лучших фильмов актера
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь