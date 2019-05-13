Найдены новые следы загрязнения воздуха древними римлянами

Новости науки: Французские гляциологи исследовали пробы самых глубоких слоев ледника Коль-дю-Дом (Col du Dôme) массива Монблан на западе Альп.

Альпийские ледники сохранили долгую летопись истории земной атмосферы, зафиксировав и резкий рост загрязнения свинцом и оловом, связанный с их добычей во времена Римской империи.

Этот лед образовался еще тысячи лет назад: включения пузырьков и пылинок воздуха позволили провести его точную датировку радиоуглеродным методом, а заодно изучить состав атмосферы в разные эпохи древней истории. Результаты этой работы Сюзанна Пронке (Susanne Preunkert) и ее коллеги из Альпийского университета в Гренобле (UGA) представили в статье, опубликованной в журнале Geophysical Research Letters.

Напомним, аналогичные исследования активно проводятся в Гренландии, древние ледники которой сохранили летопись состояния атмосферы, уходящую в прошлое на десятки и сотни тысяч лет. Ледник Монблана не так стар, и самые нижние его слои ученые отнесли к эпохе древнеримской республики — между 100 и 350 годом до нашей эры. Авторы отмечают, что лед сохранил свидетельства резкого накопления частиц свинца и олова в это время, а также в эпоху империи (между 0 и 200 годом нашей эры).

Эти пики совпали с предыдущими данными, полученными при изучении ледников Гренландии, однако, поскольку Альпы расположены куда ближе к источникам загрязнения, следы в них выражены четче и заметнее. В самом деле, в эпоху Древнего Рима по всей Европе активно разрабатывались доступные ресурсы олова и серебра. Серебро извлекали из богатой свинцом руды, переплавляя ее при высоких температурах, что и приводило к поступлению свинца в атмосферу.