Лучевая терапия онкозаболеваний больше не будет опасна для клеток организма

Новости науки: Лучевая терапия - один из наиболее эффективных способов уничтожения раковых клеток и сокращения количества метастазов.

Это лечение применяется примерно в половине случаев заболеваний раком желудочно-кишечной полости. Благодаря ему выживаемость при этом виде рака существенно возросла в последнее время.

Однако интенсивная лучевая терапия повреждает не только клетки опухоли, но и здоровые кишечные клетки, а также приводит к опасным осложнениям примерно в 60 процентах случаев. У 10 процентов пациентов после лучевой терапии опухоли кишечника развивается желудочно-кишечный синдром - заболевание, характеризующееся гибелью клеток кишечника, что приводит к разрушению всего органа и смерти пациента.

Но теперь ученые из Испанского национального центра по исследованию рака сообщили, что смогли защитить здоровые клетки от воздействия высоких доз радиации при лучевой терапии. Этого им удалось добиться благодаря белку URI1. Его функции до сих пор до конца не понятны, однако в предыдущих работах выяснилось, что нарушение его выработки может приводить к возникновению рака.

Теперь же ученые искусственно повысили уровень этого белка в здоровых клетках кишечника мыши и обнаружили, что обработанные клетки меньше подвержены влиянию высоких доз радиации и, следовательно, имеют более низкий риск развития желудочно-кишечного синдрома.

В ходе исследования ученые создали три генетические модели мышей. Одна из них служила в качестве контрольной - для определения того, где URI образовывался в кишечнике чаще всего; у другой группы мышей были искусственно созданы высокие уровни белка в кишечнике, а в третьей ген вообще был удален для снижения общего уровня белка в организме. Затем ученые точечно облучили кишечник каждой особи дозами, характерными для лучевой терапии.

Контрольная группа показала, что URI образуется в специфических углублениях кишечника из спящих стволовых клеток, которые называются либеркюновыми криптами. Во второй группе выжили 100 процентов мышей, тогда как в контрольной погибли около 70 процентов особей. В третьей же группе ни одной из мышей не удалось выжить: все они умерли от желудочно-кишечного синдрома.

Но наравне с лечением рака важна также его правильная и быстрая диагностика. Для этого ученые из Британии создали аппарат, позволяющий определять наличие рака желудка по составу выдыхаемого воздуха.