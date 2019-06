NASA удалось заснять изумительный рассвет на планете Венера

Астронавтка NASA Кристина Кох, которая сейчас находится на Международной космической станции, сфотографировала Венеру во время восхода Солнца.

"Восхождение Венеры во время восхода Солнца, вид с космической станции" - написала Кох.

На фотографии видно маленькую яркую точку - это Венера, а также восход Солнца над Землей.

Venus rise at sunrise, from the @Space_Station. pic.twitter.com/pqA2WaDvFZ

— Christina H Koch (@Astro_Christina) 31 мая 2019 г.