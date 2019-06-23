Косвенный признак наличия жизни: Curiosity "унюхал" метан на Марсе

Новости науки: Марсоход "Кьюриосити" обнаружил косвенные признаки жизни.

На Марсе обнаружены необычно высокие уровни метана, которые могут свидетельствовать о жизни на планете, сообщает The New York Times со ссылкой на аэрокосмическое агентство NASA. Официального объявления от NASA пока что не было, однако по данным источника, специалисты американского космического ведомства провели анализ полученных на этой неделе в четверг данных, собранных марсоходм "Кьюриосити" и обнаружили в атмосфере Марса значительное количество метана, газа, который на Земле обычно производится живыми организмами.

"Учитывая, насколько удивительными оказались результаты, мы перестроили свой график, чтобы провести на выходных эксперимент, который подтвердит или опровергнет наши наблюдения", — написал в полученном Times электронном письме сотрудник миссии Эшвин Р. Васавада.

В пятницу команда миссии на Земле запросила с марсохода дополнительные данные, чтобы свериться и выяснить, правда ли, что на Марсе могут находиться живые микроорганизмы, способные вырабатывать метан. Результаты исследований ожидаются в понедельник, 24 июня.

Людей долгое время восхищала вероятность существования жизни на Марсе. Однако севший на поверхность Красной планеты в 70-х годах космический аппарат NASA "Викинг" никого не нашел, сфотографировав лишь пустынный пейзаж. Спустя два десятилетия после этого ученые выдвинули предположение о том, что около 4 миллиардов лет назад, когда Марс был очень молодым, планета была теплее, влажнее и более обитаемой. В настоящее время выдвигаются предположения о том, что на поверхности Марса когда-то могла существовать жизнь, но позже она мигрировала глубже под поверхность, спасаясь от неблагоприятных условий, наступивших сверху.

Наличие метана в весьма разряженной атмосфере нынешнего Марса имеет очень важное значение, поскольку излучение Солнца и химические реакции способны разрушить его молекулы в течении всего нескольких столетий. Обнаружение метана сейчас говорит о том, что в атмосферу он попал совсем недавно.

На Земле метан производится микробами метаногенами, обитающими в местах, где наблюдается нехватка кислорода, например, глубоко под землей, в пищеварительных трактах животных (в том числе человека) – метан представляет собой побочный продукт их метаболизма. Однако метан может производиться в определенных количествах и в результате геотермальных реакций, где отсутствует вопрос биологии. Не исключено, что в атмосферу Марса он попал из подземных залежей через небольшие трещины в земле. Поэтому делать окончательные выводы о его природе в NASA пока не готовы и поэтому говорят о событии как о "ранних научных результатах".

Ссылаясь на представителя агентства, The New York Times указывает, что для соблюдения научной достоверности команда миссии продолжит анализ данных и уже после этого сможет сделать официальное заявление.

Это не первый случай, когда исследователи обнаружили следы метана на Марсе, но на данный момент он был обнаружен в самой высокой концентрации. Около 15 лет назад его находил космический аппарат Mars Express Европейского космического агентства. Однако на тот момент его уровень показателях оказался настолько низким, что многие ученые по ошибке приняли его за простую ошибку в данных расчетов зонда.

Севший на Красную планету в 2012 году марсоход "Кьюриосити" прилежно анализировал образцы грунта в поисках метана, который также мог указывать на существование жизни на Марсе, но ничего не нашел. Затем в 2013 марсоход обнаружил неожиданный всплеск концентрации метана в соотношении 7 частей на миллиард, который длился как минимум несколько месяцев. Затем метан исчез.

В рамках последних замеров "Кьюриосити" "унюхал" 21 частицу метана на миллиард, что в три раза больше, чем в 2013 году. Однако и это открытие пока ничего не подтверждает.

Команда миссии "Кьюриосити" разработала специальный метод, позволяющий аппарату улавливать даже незначительную концентрацию газа в атмосфере с помощью имеющихся на его борту инструментов. Благодаря этому ученые выяснили, что, похоже, метан появляется в атмосфере Марса сезонно. Новые данные с орбитального аппарата Mars Express подтвердили эти наблюдения, а также натолкнули ученых на мысль о том, откуда именно может браться метан. Однако запущенный Европейским космическим агентством в 2016 году более современный и оборудованный более чувствительными научными инструментами космический аппарат Trace Gas Orbiter уже не смог обнаружить концентрацию газа в атмосфере планеты.

По словам Марко Джуранна из Национального института астрофизики в Италии, возглавляющего программу по замерам метана в атмосфере Марса аппаратом Mars Express, команды "Кьюриосити", Mars Express и Trace Gas Orbiter уже обсуждают последнюю находку американского марсохода. Источнику новости он подтвердил, что ему сообщили о показателе 21 части на миллиард, но добавил, что это пока предварительные результаты.

Джуранна также добавил, что в тот же день, когда марсоходом "Кьюриосити" были получены текущие данные рядом с кратером Гейл диаметром 154 километра над этой же территорией проходил европейский орбитальный зонд Mars Express. По словам Джуранна на руках у ученых имеются также данные, которые были собраны до наблюдений "Кьюриосити", а также уже после, включая данные, полученные с орбитального аппарата Trace Gas Orbiter.

"Придется проверить очень много данных. Но некоторые предварительные результаты будут уже в начале следующей недели", — пояснил Джуранна.