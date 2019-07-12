Исследователи описали древних птиц с огромным пальцем для ковыряния

Новости науки: Палеонтологи рассмотрели лапку в рентгене и составили ее трехмерную модель.

Найденная в янтаре птичья лапка сохранила палец рекордной длины: будучи почти в полтора раза больше всей голени, она могла помогать в охоте на насекомых.

За последние годы Мьянма стала центром притяжения для всех охотников за древним янтарем — от коллекционеров до палеонтологов. Ученые обнаруживают в нем отлично сохранившиеся останки вымерших существ, одно удивительнее другого. Среди таких находок можно вспомнить лягушек эпохи динозавров и муравьев-вампиров, оперенный хвост рептилии или клеща, сохранившего кровь древнего млекопитающего.

Еще один любопытный образец был обнаружен в 2014 году в долине Хуконг (Hukawng). В глубине янтаря сохранилась лапка с удивительно длинными пальцами. Местные жители сочли, что она принадлежала мелкой рептилии, однако ученые сразу обратили внимание, что пальцев на ней не пять, как должно быть у пресмыкающихся, а только четыре, как у птиц. Новый анализ находки представлен в статье, опубликованной в журнале Current Biology.

Пальцы у птицы действительно оказались необычайно длинными, один из них (третий) достигал 10 миллиметров в длину. Это на 40% длиннее соседнего пальца и на 20% длиннее, чем даже вся голень. Сравнив ее с конечностями более чем 80 современных и вымерших птиц, ученые подтвердили, что это рекорд и ни у одной из них нет пальцев такой величины. Датируются останки возрастом примерно 99 миллионов лет.

Странная птица получила название Elektorornis chenguangi (родовое имя означает "янтарная птица", а видовое дано в честь обнаружившего образец искателя). На иллюстрации к статье можно увидеть реконструкцию ее облика. Впрочем, исходя из сохранившегося материала трудно сделать далекоидущие выводы. Нельзя даже с достоверностью сказать, для какой цели у птицы вырастал такой палец. Длинные цепкие пальцы характерны для лазающих животных, они помогают им удерживаться на деревьях. Возможно, он помогал ей выковыривать насекомых из древесной коры.