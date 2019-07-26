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"Двойник" Солнца: в созвездии Малая Медведица нашлась умирающая "копия" нашего светила

"Двойник" Солнца: в созвездии Малая Медведица нашлась умирающая "копия" нашего светила
22:19 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки: Огромная "кашляющая" звезда может многое рассказать о будущем нашего собственного светила.

Астрономы уже более 100 лет следят за огромной звездой, расположенной в северной части созвездия Малая Медведица. Сейчас ученые из Национального университета Австралии сообщили, что небесное тело окутано "кашлем" и посылает "ударные волны" в окружающее пространство. Это красный гигант T Ursae Minoris (или просто T UMi), ему около 1,2 миллиарда лет, в начале своей жизни он был примерно вдвое больше Солнца, а теперь его ядро исчерпало весь водород, оставив лишь углерод и кислород.

T UMi находится на стадии звездой эволюции, известной как асимптоматическая ветвь гигантов: через нее проходят все звезды, которые изначально по своей массе были гораздо больше Солнца.

Ученые объяснили, что на предыдущей стадии оболочка ядра переплавляла гелий в углерод. После этого образовалась оболочка из водорода, которая начала сливаться с остатками гелия и формировала его оболочку до тех пор, пока та не загорелась и снова не образовала углерод. Такой процесс называется тепловым импульсом, он происходит раз в 10 000 — 100 000 лет и может длиться до нескольких сотен лет.

Согласно ранним исследованиям, колебания в яркости T UMi вплоть до 1979 года были устойчивыми, но с тех пор они стали повторяться все чаще и чаще.

По словам австралийских астрономов, о работе которых сообщается в The Astrophysical Journal, за последние 30 лет красный гигант значительно уменьшился по размерам, яркости и начал остывать. В итоге, как прогнозируют специалисты, колебания настолько истощат звезду, что она сожмется в белого карлика.

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Аналогичная судьба постигнет и наше Солнце, уверены ученые: этот процесс "умирания" может начаться через пять миллиардов лет. Светило взорвется, поглотит близлежащие планеты, выбросит свой внешний материал в планетарную туманность и резко уменьшится. Поначалу этот белый карлик еще будет горячим, но мало-помалу начнет терять остатки своей тепловой энергии, став в итоге просто холодной мертвой скалой в космосе.

Руководитель исследования Мередит Джойc (Meridith Joyce) отметила, что последующие 30-50 лет астрономы продолжат наблюдать за эволюцией T Ursae Minoris, чтобы подтвердить или опровергнуть свои предсказания относительно нашего светила.

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