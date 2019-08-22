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Титаник может исчезнуть к 2030 году: детали

Титаник может исчезнуть к 2030 году: детали
17:56 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки:Впервые за 14 лет ученые погрузились к месту крушения лайнера и выяснили, что примерно к 2030 году он может полностью исчезнуть.

О первом и последнем рейсе парохода "Титаник" знают многие — отчасти благодаря фильму, отчасти из-за трагичности его крушения. Столкновение корабля с айсбергом 15 апреля 1912 года унесло жизни почти полутора тысяч человек. Долгое время ученым не удавалось обнаружить место его крушения и обломки корабля. Впервые это удалось сделать только в 1985 году. Всего к "Титанику" было совершено 17 погружений, последнее — в 2004-м.

Впервые с этого времени ученые решили осмотреть судно. Экспедиция была организована для съемок документального фильма и повторного исследования состояния корабля. Команда ученых провела пять погружений на глубину в 3810 метров и впервые сняла корабль в 4K. Анализ полученных видеозаписей и изображений позволил исследователям сделать вывод о состоянии корабля.

Корпус "Титаника" очень сильно пострадал от деятельности микроорганизмов и морской соли. По словам ученых, во всем виноваты бактерии, которые употребляют металл в пищу. Кроме того, морские глубинные течения способствуют большему разрушению корпуса, а соль в морской воде разъедает конструкционные материалы. В результате фрагменты обшивки распадаются на все более мелкие частички, пока в итоге не превратятся в песок, который смоет течение.

Предыдущие оценки предполагали полное разрушение лайнера к 2030 году. Новая экспедиция их подтвердила. В дополнение к новому видео высокого разрешения ученые экспедиции обследовали лайнер с использованием методов фотограмметрии, что в будущем позволит воссоздать "Титаник" в виртуальной и дополненной реальностях.

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Для будущих поколений эти искусственные реконструкции, по словам ученых, станут единственным способом воочию увидеть и даже прикоснуться к наследию одной из самых смертоносных и известных морских катастроф в мире. Уже довольно скоро от корабля не останется практически ничего, поэтому важно собрать о нем как можно более полную информацию.

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Корабль, Экспедиция, Титаник, Микробы.
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