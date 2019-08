Титаник может исчезнуть к 2030 году: детали

О первом и последнем рейсе парохода "Титаник" знают многие — отчасти благодаря фильму, отчасти из-за трагичности его крушения. Столкновение корабля с айсбергом 15 апреля 1912 года унесло жизни почти полутора тысяч человек. Долгое время ученым не удавалось обнаружить место его крушения и обломки корабля. Впервые это удалось сделать только в 1985 году. Всего к "Титанику" было совершено 17 погружений, последнее — в 2004-м.

Впервые с этого времени ученые решили осмотреть судно. Экспедиция была организована для съемок документального фильма и повторного исследования состояния корабля. Команда ученых провела пять погружений на глубину в 3810 метров и впервые сняла корабль в 4K. Анализ полученных видеозаписей и изображений позволил исследователям сделать вывод о состоянии корабля.

Корпус "Титаника" очень сильно пострадал от деятельности микроорганизмов и морской соли. По словам ученых, во всем виноваты бактерии, которые употребляют металл в пищу. Кроме того, морские глубинные течения способствуют большему разрушению корпуса, а соль в морской воде разъедает конструкционные материалы. В результате фрагменты обшивки распадаются на все более мелкие частички, пока в итоге не превратятся в песок, который смоет течение.

"Titanic is returning to nature"

Parts of the wreck are now deteriorating rapidly

[Tap to expand] https://t.co/O4TUkYIZP4 pic.twitter.com/jL2MC2cijD

— BBC News (World) (@BBCWorld) August 21, 2019