NASA завершило создание космического телескопа "Джеймс Уэбб" (Фото)

Новости науки:Космическое агенство США показало финальную сборку аппарата.

Спустя более 20 лет проектирования и строительства инженеры заявили о завершении работ над созданием орбитальной инфракрасной обсерватории - телескопа имени Джеймса Уэбба, который должен сменить "Хаббла" на посту главного космического телескопа NASA. Об этом сообщает издание Space.

Космическое агентство опубликовало снимки аппарата в полной сборке: чтобы соединить две половины гигантского телескопа стоимостью порядка десяти миллиардов долларов, использовали специальный кран. Работы проводили на предприятии Northrop Grumman в Калифорнии.

"Сборка телескопа и его научных приборов, солнечного щита и космического корабля в одну обсерваторию представляет собой невероятное достижение всей команды, - рассказал Билл Охс из Центра космических полетов имени Годдарда в Гринбелте, штат Мэриленд. - Эта веха символизирует усилия тысяч преданных своему делу людей из NASA, Европейского космического агентства, Канадского космического агентства, Northrop Grumman и остальных наших промышленных и научных партнеров".

The most powerful and complex space telescope ever created by humankind has achieved its final form as a fully assembled observatory. Reaching a major milestone, engineers have successfully connected the two halves of #NASAWebb

More about this milestone: https://t.co/ZRwjFwMj6I pic.twitter.com/RlWcKhERBp — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) August 28, 2019

Над проектом трудились представители 17 стран. Все они надеются, что вскоре - после запуска "Джеймса Уэбба" весной 2021 года с помощью ракеты "Ариан-5" - наши возможности в исследовании космоса выйдут на совершенно новый уровень. Так, новая орбитальная обсерватория должна стать самой крупной, мощной и сложной из всех наблюдательных аппаратов, когда-либо запущенных.

Идея разместить в космосе специальный телескоп, который будет собирать данные в инфракрасном спектре, зародилась еще в середине 90-х. Изначально "Джеймса Уэбба" планировали запустить в 2007 году, однако впоследствии пуск переносили более 10 раз.

В последний раз это случилось в июне прошлого года: тогда NASA заявило, что работа аппарата начнется в марте 2021 года, а не в 2020-м, поскольку во время тестирования обсерватории независимая контрольная комиссия выявила серьезные технические недостатки.

В любом случае, прежде чем разместить инфракрасную обсерваторию на гало-орбите в точке Лагранжа L2 системы Солнце - Земля, на расстоянии более полутора миллионов километров от нашей планеты, ее создателям предстоит еще много работы и финальных испытаний.