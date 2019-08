NASA завершило создание космического телескопа "Джеймс Уэбб" (Фото)

Спустя более 20 лет проектирования и строительства инженеры заявили о завершении работ над созданием орбитальной инфракрасной обсерватории - телескопа имени Джеймса Уэбба, который должен сменить "Хаббла" на посту главного космического телескопа NASA. Об этом сообщает издание Space.

Космическое агентство опубликовало снимки аппарата в полной сборке: чтобы соединить две половины гигантского телескопа стоимостью порядка десяти миллиардов долларов, использовали специальный кран. Работы проводили на предприятии Northrop Grumman в Калифорнии.

"Сборка телескопа и его научных приборов, солнечного щита и космического корабля в одну обсерваторию представляет собой невероятное достижение всей команды, - рассказал Билл Охс из Центра космических полетов имени Годдарда в Гринбелте, штат Мэриленд. - Эта веха символизирует усилия тысяч преданных своему делу людей из NASA, Европейского космического агентства, Канадского космического агентства, Northrop Grumman и остальных наших промышленных и научных партнеров".

