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Команда Телескопа Горизонта Событий хочет заснять на видео центр галактики

Команда Телескопа Горизонта Событий хочет заснять на видео центр галактики
17:48 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Ученые планируют запустить проект по наблюдению за поведением черной дыры M87.

В апреле международная группа ученых сделала первую в истории фотографию черной дыры. В сентябре они выиграли Breakthrough Prize в размере 3 миллионов долларов США за это достижение. Чтобы осуществить это, ученые использовали восемь обсерваторий по всему миру и синхронизировали их работу, чтобы создать единый "виртуальный" телескоп размером с Землю.

Теперь сообщество астрономов работает над тем, чтобы добавить в эту сеть еще больше телескопов и использовать новые компьютерные технологии для обработки в 10 раз большего объема данных с этих аппаратов. При этом исследователи предполагают, что смогут сделать видеозаписи двух черных дыр примерно за пять лет.

Первой из них станет объект под названием M87. Она имеет массу в 6,5 миллиардов солнечных. Для сравнения, центр Млечного Пути - квазар Стрелец А* весит "всего лишь" 4 миллиона масс Солнца. Это означает, что скопление газа вокруг M87 будет намного больше, из-за чего ее удобнее наблюдать. Однако, из-за своих размеров, процессы движения газа вокруг этого квазара происходят медленнее, и наблюдать их можно будет, только если снимать M87 на протяжении нескольких месяцев.

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Второй объект на очереди - наш родной Стрелец А*. Хоть он и менее интенсивен и разглядеть его будет труднее, процессы вокруг него происходят быстрее и их исследование поможет раскрыть многие тайны черных дыр. Сегодня наблюдение этих объектов может рассказать о многих их свойствах и процессах, которые происходят в непосредственной близости от них. Однако достижение большего увеличения позволит воочию увидеть эти процессы и досконально их исследовать.

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Чтобы достичь поставленной цели команда астрономов планирует увеличить число участвующих в проекте телескопов до 11 к 2020 году. Чтобы создать видео, ученым не обязательно увеличивать число обсерваторий. Это нужно прежде всего для улучшения качества изображений. По словам ученых, примерно через пять лет они смогут сделать небольшой "фильм". Он будет в низком качестве и количество кадров в нем тоже будет не очень большое, но когда количество участвующих в проекте обсерваторий увеличится до 20, параметры картинки значительно возрастут.

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Все по теме:

Видео, Астрономия, Галактика, Центр галактики, M87, Телескоп Горизонта Событий.
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