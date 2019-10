Спутник смог заснять "невидимые" гравитационные волны

Редкое явление можно было наблюдать над северо-западом Австралии.

Спутники австралийской службы прогнозирования климата Weatherzone сделали уникальные снимки атмосферных гравитационных волн, пульсирующих сквозь облака над Индийским океаном, сообщает CNN.

Атмосферные гравитационные волны, или внутренние гравитационные волны — колебания воздушных масс и их последующее распространение по атмосфере. Появляются благодаря силе тяжести: пока легкая область разрежения устремляется вверх, тяжелая тянет вниз. Именно поэтому в названии явления присутствует слово "гравитационные".

Satellites have detected atmospheric gravity waves off the northern coast of Western Australia this week: https://t.co/CnoFDxfkZr pic.twitter.com/ti1NjFawjs

— Weatherzone (@weatherzone) October 22, 2019