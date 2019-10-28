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Спутник смог заснять "невидимые" гравитационные волны

Спутник смог заснять "невидимые" гравитационные волны
11:51 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото:pixabay

Новости науки:В рассматриваемом случае атмосферные гравитационные волны были вызваны грозами с холодным воздухом.

Редкое явление можно было наблюдать над северо-западом Австралии.

Спутники австралийской службы прогнозирования климата Weatherzone сделали уникальные снимки атмосферных гравитационных волн, пульсирующих сквозь облака над Индийским океаном, сообщает CNN.

Атмосферные гравитационные волны, или внутренние гравитационные волны — колебания воздушных масс и их последующее распространение по атмосфере. Появляются благодаря силе тяжести: пока легкая область разрежения устремляется вверх, тяжелая тянет вниз. Именно поэтому в названии явления присутствует слово "гравитационные". 

И хотя такие волны не так уж редко встречаются в природе, обычно они невидимы до тех пор, пока не вызовут движение в облаках, которое могут зафиксировать спутники. Как объяснили метеорологи, коричневый и оранжевый оттенки на фото — это пыль, которую ветер приносит с побережья.

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"По сути, атмосферные гравитационные волны — это помехи в любой жидкости, поэтому мы часто видим их в воде, но атмосфера тоже “жидкая”, так что любые помехи в ней могут генерировать волны. <…> Разница в плотности вызывает возмущение, и тогда гравитационные волны могут распространяться c холодным воздухом. Они путешествуют на очень большое расстояние, пока не исчезнут. <…> Если вы когда-нибудь были в бассейне и кто-то прыгнул “бомбочкой” на одном его конце, вы можете получить волну прямо на другом конце бассейна через некоторое время", — объяснил старший специалист Бюро метеорологии (BOM) Адам Морган.

Между тем, хотя атмосферные гравитационные волны не представляют опасности на земле, они могут создавать проблемы в воздухе — в частности, для самолетов и других летательных аппаратов.

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Спутник, Исследования, Космос, Наука, Гравитационные волны.
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