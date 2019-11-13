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Как птицы: найдены останки пернатых полярных динозавров

Как птицы: найдены останки пернатых полярных динозавров
22:58 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Останки были найдены на дне древнего озера в Австралии, которое когда-то находилось за Южным полярным кругом.

Международная группа ученых обнаружила останки динозавров с фрагментами птичьих перьев, датируемых 118 млн лет. 

Ранее окаменелости динозавров с перьями уже несколько раз находили в разных местах планеты, однако впервые они были найдены на территории, которая находилась за полярным кругом.

Ученые из Уппсальского университета в Швеции проанализировали 10 ископаемых протоперьев из останков динозавров. Вероятно, у таких динозавров, помимо перьев, могла быть шерсть на коже для уменьшения влияния погодных условий на их существование.

Скелеты динозавров и даже хрупкие кости ранних птиц были неоднократно найдены в различных условиях раньше. При этом в нашем исследовании можно впервые описать, что динозавры точно использовали перья не только для полетов, но и чтобы выжить в экстремальных погодных условиях - Бенджамин Кир ведущий автор исследования.

Исследование перьев и костей динозавров под микроскопом позволило смоделировать структуру их крепления к телу динозавров. Вероятно, у них были крошечные нитевидные прожилки, которые позволяли скреплять перья друг с другом, аналогично строению современных птиц.

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При этом строение перьев современных птиц намного сложнее этих протоперьев, которые скорее похожи на длинную шерсть на теле, а не на перья в современном понимании.

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Ученые, Наука, Эволюция, Динозавр, Палеонтология, Окаменелости.
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